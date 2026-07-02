କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୁଇ ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ଚର୍ଚ୍ଚି
Published : July 2, 2026 at 3:38 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ: ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା । ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ସହ ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ କୌଣସି ବିପଦ ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା:
ତେବେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବର୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଖୋଲିବ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ସେନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଦ ଭୂଷଣ କହିଛନ୍ତି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ:
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ସହ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବିରତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଜାରି:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା, ନଦୀ, ନାଳ ଓ ପୋଲ ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଯେକୌଣସି ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Low Pressure: ଆସନ୍ତାକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, 4ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବା ସମ୍ଭାବନା
ମୌସୁମୀର ସକ୍ରିୟତା ସହ ଲାଗିରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ: ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ