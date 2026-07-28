ETV Bharat / state

ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ! ବାଧକ ସାଜିଲା ବର୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଧର୍ମବୀର

ବାଲେଶ୍ବରରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର । ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ହେଲେ ବଞ୍ଚିତ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

STUDENT MISSED EXAM DUE TO RAIN
ବାଧକ ସାଜିଲା ବର୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 28, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ବାଧକ ସାଜିଲା ବର୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଛାତ୍ର । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ବେହାଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବାରୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ସଜନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩୦ କିଲୋମିଟର ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ପିଏମଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଧର୍ମବୀର ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ଛାତ୍ର କେମେଷ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା । ଫଳରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ ।

ବାଧକ ସାଜିଲା ବର୍ଷା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଧର୍ମବୀର ବାଗୁଡି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢୁଥିଲେ । ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟରେ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାକ ଲାଗିଥିଲା । ଘରୁ ଠିକ ସମୟରେ ବାହାରି ପାଞ୍ଚଟି ବସ ବଦଳାଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଗଡି ଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ସମୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଧର୍ମବୀରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳି ନଥିଲା । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୋର୍ଡ ଅଫିସ୍ ସହ ଯୋଗଯୋଗ କରି ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ବୋର୍ଡ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିିଳିପାରି ନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ନିରାଶ ହୋଇ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଗେଟ ବାହାରେ ବସି ରହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ପାରି ଛାତ୍ର ଧର୍ମବୀର ସିଂ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ମୋର କମ୍ପାଟମେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା । କେମେଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା । ମୁଁ ନୀଳଗିରି ସଜଣାଗଡରୁ ଆସିଲି, ବାଗୁଡି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ୁଥିଲି । ଏବେ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କମ୍ପାଟମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ।ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର କମ୍ପାଟମେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-୧ ରେ ଥିଲା । ହେଲେ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲାନାହିଁ ।

ଘରୁ ଆସିବା ବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ବି ଛାଡୁ ନଥଲେ ଲୋକେ । ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଲୋକେ । ସେଇଠି ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଗଲା । ଏଠାରେ ୧୦ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ୧୧ଟା ହୋଇସାରିଥିଲା । ତେଣୁ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ସମୟ ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଛଡ଼ା ଯିବନି ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି । ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁମତି ମିଳେ ତେବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"

ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବ ମାଲବିଏଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ୨୯ ଯାଏଁ ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ଭୟ: ସତର୍କ କରାଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ବଦଳାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

HEAVY RAIN IN BALASORE
ଛାତ୍ର ଧର୍ମବୀର ସିଂ
NAVODAYA PLUS TWO COMPARTMENT EXAM
DIFFERENTLY ABLED STUDENT BALASORE
STUDENT MISSED EXAM DUE TO RAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.