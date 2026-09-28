ODRAF ଡଙ୍ଗା ହେଲା ଭରସା, ବନ୍ୟା ଘେରରେ ମଶାଣି ଗଲା ମୃତଦେହ
ଓଡ୍ରାଫ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗଲା ମୃତଦେହ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ
Published : September 28, 2026 at 5:55 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଡଙ୍ଗାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗଲା ମୃତଦେହ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ । ବନ୍ୟା ଚତୁର୍ଦିଗ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ଖରିଦିପିପଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆସାହି ଗାଁର ବିମ୍ବାଧର ବେହେରା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗାଁ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ବରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପେରି ରହିଥିବାରୁ ମୃତଦେହ କିପରି ଦାହ କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଖବର ପାଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ମୃତଦେହକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀପଠାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ବିମ୍ବାଧର ବେହେରାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଘରକୁ ଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ଆଣି ଆମର ପୁରୁଣା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ । ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସକାଳୁ ମୃତଦେହ ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା
ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା, ଆସି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରିକ୍ସାରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର