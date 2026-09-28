ETV Bharat / state

ODRAF ଡଙ୍ଗା ହେଲା ଭରସା, ବନ୍ୟା ଘେରରେ ମଶାଣି ଗଲା ମୃତଦେହ

ଓଡ୍ରାଫ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗଲା ମୃତଦେହ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ

Due to Flood Water Body taken to cremation ground in ODRAF boat in Balasore
ODRAF ଡଙ୍ଗା ହେଲା ଭରସା, ବନ୍ୟା ଘେରରେ ମଶାଣି ଗଲା ମୃତଦେହ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 5:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଡଙ୍ଗାରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗଲା ମୃତଦେହ । ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ । ବନ୍ୟା ଚତୁର୍ଦିଗ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ।

Due to Flood Water Body taken to cremation ground in ODRAF boat in Balasore
ODRAF ଡଙ୍ଗା ହେଲା ଭରସା, ବନ୍ୟା ଘେରରେ ମଶାଣି ଗଲା ମୃତଦେହ (ETV Bharat)

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ଖରିଦିପିପଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆସାହି ଗାଁର ବିମ୍ବାଧର ବେହେରା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗାଁ ଚାରି ପାର୍ଶ୍ବରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପେରି ରହିଥିବାରୁ ମୃତଦେହ କିପରି ଦାହ କରାଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଖବର ପାଇ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ମୃତଦେହକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀପଠାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ।

Due to Flood Water Body taken to cremation ground in ODRAF boat in Balasore
ODRAF ଡଙ୍ଗା ହେଲା ଭରସା, ବନ୍ୟା ଘେରରେ ମଶାଣି ଗଲା ମୃତଦେହ (ETV Bharat)
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହେମନ୍ତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରଟି ପୂରା ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ୟାଜଳ ଥିବାରୁ ମୃତଦେହକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶେଷରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।"
Due to Flood Water Body taken to cremation ground in ODRAF boat in Balasore
ODRAF ଡଙ୍ଗା ହେଲା ଭରସା, ବନ୍ୟା ଘେରରେ ମଶାଣି ଗଲା ମୃତଦେହ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ବିମ୍ବାଧର ବେହେରାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍‌କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଘରକୁ ଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ଆଣି ଆମର ପୁରୁଣା ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ । ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସକାଳୁ ମୃତଦେହ ଆଣିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭୋନା ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା

ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା, ଆସି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରିକ୍ସାରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALASORE FLOOD
BALASORE ODRAF DEAD BODY
ବାଲେଶ୍ବର ବନ୍ୟା
ଓଡ୍ରାଫ ବୋଟ ମୃତଦେହ
ODRAF BOAT IN BALASORE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.