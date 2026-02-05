ETV Bharat / state

ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଟେକିନେଲା ପୋଲିସ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-1 ସାମ୍ନା ଜନପଥ ରୋଡରେ ନିଜ ଅଟୋକୁ ନିଜେ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ ଚାଳକ ।

ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଟେକିନେଲା ପୋଲିସ
ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 6:02 PM IST

Updated : February 5, 2026 at 6:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା । ନିଜ ଅଟୋକୁ ନିଜେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ । ଏପରିକି ବାହୁବଳୀ ଭାବେ ଓଲଟିପଡିିଥିବା ନିିଜ ଅଟୋକୁ ନିିଜେ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ପୁଣି ଛିଡା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-1 ସାମ୍ନା ଜନପଥ ରୋଡରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ।

ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଟେକିନେଲା ପୋଲିସ (ETV BHARAT ODISHA)

ଚାଳକ ଜଣକ ନିିଶାରେ ଥିବାରୁ ନିଜ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ବାବଦରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡକଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଅଟୋରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାତ୍ରୀ ନଥିବାରୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଛି।

ନାକେଦମ୍ ହେଲା ପୋଲିସ:

ଅଟୋ ଚାଳକ ଜଣକ ଜନପଥର ଶ୍ରିିୟା ଛକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ରୁପାଲି ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଅଟୋକୁ ଚାରି ଘେରା ବୁଲାଇଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅଟୋଟିିକୁ ଓଲଟାଇଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ମଦ୍ୟପ ଚାଳକ ଜଣକ ଅଟୋରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ସାର୍ଟ ବାହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଦେହରେ ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଏଣୁତେଣୁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାର ଭିଡିଓ କରିବାରୁ ସେ ଅଧିକ ଚିଡିଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିିଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିିଜ ଅଟୋକୁ ଠେଲି ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପିସିଆର୍ ଟିମ ପହଞ୍ଚି ମଦ୍ୟପ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା। ଘଟଣା ପାଇଁ କିିଛି ସମୟ ଜନପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ ହୋଇଥିଲା।

କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ:


ଏନେଇ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାଧିକାରୀ ରଜନିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଅଟକ ଥିବା ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନି। ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର କେତେବେଳେ କେଶରୀ ନଗର କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ୱଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସହ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ଛାଡିବୁ" ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

