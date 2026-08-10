ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ନିଶା କାରବାର; ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟର ଚଢ଼ାଉ
ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 10, 2026 at 5:24 PM IST
Drug trafficking near educational institutions; ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଶା କବଳରେ ଯୁବପିଢ଼ି । ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ନିଶା କାରବାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । କିଛି ଆସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରମାନେ ନିଶାର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ି ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ନିଶା କାରବାର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଆଜି (ସୋମବାର) କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ (SCU) ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି । କିଟ୍, ଆଇଟିଆର ଏବଂ ଏମ୍ସ ନିକଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକର ନିକଟରେ ଥିବା ପାନ ଦୋକାନ, ଚା ଦୋକାନ ଆଦିରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଦୋକାନରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସ୍ୱରାଜ ଦେବତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଦୋକାନରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଗଞ୍ଜେଇ ସିଗାରେଟ୍, ବ୍ରାଉନସୁଗର ଆଦି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରଯାଉଥିଲା । ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ସତର୍କ ହୋଇଛି ।
ଏନେଇ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି ସ୍ୱରାଜ ଦେବତା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ କିଟ୍ ଏବଂ ପରେ ଆଇଟିଆର ଓ ଏମ୍ସ ନିକଟରେ ଚଢାଉ କରଯାଇଥିଲା । କିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଦୋକାନରୁ କିଛି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା । ଦୁଇ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଇନଫୋସିଟି ଥାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରଯିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି । ତେବେ ଆଇଟିଆର ଓ ଏମ୍ସ ନିକଟରେ ଦୋକାନରୁ କୌଣସି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନଥିଲା । ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଭଳି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ନିକଟରେ କୌଣସି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ନ ହେବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ହେଲେ ଦୋକାନୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ (STF) ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ଥର ଚଢ଼ାଉ କରଯାଇଥିଲା । ଚଢ଼ାଉରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କନ୍ଧମାଳରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା STF, 2 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: UN World Drug Day 2026: ‘Bharat Against Drugs’ ଅଭିଯାନରୁ ଆମେ ପାଇଥିବା କାହାଣୀ...ଶୁଣିଥିବା ଚେତାବନୀ; ଯେଉଁ ଆଶାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର