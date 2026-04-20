ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର; କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ସହରବାସୀ

୨୦୨୪-୨୫ରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରୁ ୭୮.୭ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୬କେଜି ୩୮୧ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ୩୨ ଲିଟର କଫ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Drug trafficking increasing in Puri
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 3:50 PM IST

ପୁରୀ: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀ । ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଅପରାଧ । ଆଉ ଏହା ପଛର ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ନିଶା କାରବାର । ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ନିଶା କାରବାର। ନିଶାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଧୋବାଖାଲ ବସ୍ତିରେ ଏକ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର (Etv Bharat)

ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ନିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ପୁରୀରୁ ୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ କଫ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୧୫୨ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ , ୬ କେଜି ୬୨୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଏବଂ ୨୯ ଲିଟର କଫ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି।

31 ମାସରେ ଜବତ ୧୬ କୋଟିର ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ କଫ ସିରପ

Drug trafficking increasing in Puri
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର (Etv Bharat)

ସେହିପରି ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୭୮.୭ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୬କେଜି ୩୮୧ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ୩୨ ଲିଟର କଫ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୬ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ଟଙ୍କା। ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରୁ ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୨.୯ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୩ କେଜି ୫୨୩ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଗତ ୩୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ କେଜି ୫୨୮ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜନତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୧୬ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ କଫ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି।

Drug trafficking increasing in Puri
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର (Etv Bharat)
ଅପରେସନ ଚକ୍ରରେ ଯେତିକି ସଫଳତା ମିଳିବା କଥା ମିଳୁନିବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଉଦବେଗଜନକ କଥା। ବ୍ରାଉନସୁଗର୍, ଗଞ୍ଜେଇ, କଫ ସିରପ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଅନ୍ୟ ପଡୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର ' ଜାରି ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ହେଲେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯେତିକି ସଫଳତା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳି ପାରୁନାହିଁ। ପୁରୀ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଆଢୁଆଳରେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନି। ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ ବଟି ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଥିବା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ହେଲେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିପାରିବ। ନ ହେଲେ ଚଢ଼ାଉ ପୂର୍ବରୁ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଖସି ଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।'
Drug trafficking increasing in Puri
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର (Etv Bharat)
ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବ୍ରାଉନସୁଗାର କବଳରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଯୁବ ପୀଢ଼ି । ଏ ନିଶା ଅନେକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର କରିଦେଲାଣି। ବହୁ ପରିବାରକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲାଣି । ଗତ ଦେଢ଼ବର୍ଷ ଭିତରେ ୪୪ ହଜାର ୭ଶହ ୩୨ ଲିଟର ଏବଂ ୪,୨୬,୨୪୫ ଲିଟର ପୋଚ ଜବତ ହୋଇଛି। ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ନିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଳେବର କମିବା ବଦଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ବୋଲି ସମାଜସେବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
Drug trafficking increasing in Puri
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର (Etv Bharat)
ଛୋଟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଙ୍ଗପିନକୁ ପୋଲିସ ଧରୁ

ସମାଜସେବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର ' ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଚୁ। ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାର କିଙ୍ଗପିନକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ ନଜରରୁ ବଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ନାବାଳକ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ବହୁତ୍ ଉଦବେଗର ବିଷୟ। ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ନିଶା ମାଫିଆମାନେ ବଡ ବଡ ରାଜନେତା, ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।'

Drug trafficking increasing in Puri
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର (Etv Bharat)
ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ପୋଲିସର କଡା ନଜର ରହିଛି-ଏସପି

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ପୋଲିସର କଡା ନଜର ରହିଛି। ଗତ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ୨୩୧ ଜଣ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ କରେକ୍ସକୁ ନେଇ ଗତ ତିନି ମାସରେ ୧୫ଟି ମାମଲାରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଫ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତ ତିନିମାସରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାରକୁ ନେଇ ୧୧ଟି ମାମଲାରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୧୫୨ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

