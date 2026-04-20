ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଶା କାରବାର; କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ ସହରବାସୀ
୨୦୨୪-୨୫ରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀରୁ ୭୮.୭ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୬କେଜି ୩୮୧ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ୩୨ ଲିଟର କଫ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 20, 2026 at 3:50 PM IST
ପୁରୀ: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ପୁରୀ । ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଅପରାଧ । ଆଉ ଏହା ପଛର ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ନିଶା କାରବାର । ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ନିଶା କାରବାର। ନିଶାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଧୋବାଖାଲ ବସ୍ତିରେ ଏକ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ।
ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର' । ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ନିଶା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ପୁରୀରୁ ୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ କଫ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୧୫୨ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ , ୬ କେଜି ୬୨୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଏବଂ ୨୯ ଲିଟର କଫ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
31 ମାସରେ ଜବତ ୧୬ କୋଟିର ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ କଫ ସିରପ
ସେହିପରି ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୭୮.୭ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୬କେଜି ୩୮୧ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ୩୨ ଲିଟର କଫ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୬ କୋଟି ୪୬ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ଟଙ୍କା। ୨୦୨୫ ଏପ୍ରିଲରୁ ନଭେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୨.୯ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ୩ କେଜି ୫୨୩ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଗତ ୩୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ କେଜି ୫୨୮ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜନତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ୧୬ କୋଟି ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ ଓ କଫ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି।
ସମାଜସେବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 'ଅପରେସନ ଚକ୍ର ' ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଚୁ। ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାର କିଙ୍ଗପିନକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପୋଲିସ ନଜରରୁ ବଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ନାବାଳକ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ବହୁତ୍ ଉଦବେଗର ବିଷୟ। ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ନିଶା ମାଫିଆମାନେ ବଡ ବଡ ରାଜନେତା, ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ସରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।'
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, 'ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ପୋଲିସର କଡା ନଜର ରହିଛି। ଗତ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ୨୩୧ ଜଣ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ କରେକ୍ସକୁ ନେଇ ଗତ ତିନି ମାସରେ ୧୫ଟି ମାମଲାରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କଫ ସିରପ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତ ତିନିମାସରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାରକୁ ନେଇ ୧୧ଟି ମାମଲାରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ୧୫୨ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪୮ ଯାତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହଜି ଯାଇଥିବା 114 ଫୋନ ଉଦ୍ଧାର; ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ମେଳାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ପୋଲିସ