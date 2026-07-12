ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ; ସ୍କୁଲରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ହେବ ନିଶା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା ରାଲି, ମାରାଥନ, ୱାକାଥନ ଓ ସାଇକେଲ ରାଲି ଆୟୋଜନ ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବ ସମ୍ପୃକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 12, 2026 at 2:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ, ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି, ଚିକିତ୍ସା, ପୁନର୍ବାସ ଓ ସମାଜରେ ପୁନଃ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୪ କୋଟି ୬୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଂଶୋଧିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା (State Action Plan) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ (SSEPD) ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଡ୍ରଗ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରିଡକ୍ସନ୍ (NAPDDR) ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ।
୧୫୦ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ହେବ ନିଶାବିରୋଧୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ସୋନିଆ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, କ୍ଷମତା ବିକାଶ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ପୁନର୍ବାସ, ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ଅଭିଯାନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରୁ କେବଳ ସଚେତନତା ଓ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ୬୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟର ୧୫୦ଟି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ନିଶାବିରୋଧୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ‘ଗୁଡ ଚଏସ କ୍ଲବ’ ବା ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରଗ କ୍ଲବ ଗଠନ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିତର୍କ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ସହ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା ରାଲି, ମାରାଥନ, ୱାକାଥନ ଓ ସାଇକେଲ ରାଲି ଆୟୋଜନ ସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବ ସମ୍ପୃକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ।
୩୧୪ ବ୍ଲକରେ ବସିବ ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରଗ୍ କମିଟି ବୈଠକ
ସମୁଦାୟ ସ୍ତରରେ ନିଶା ନିରାକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୩୧୪ଟି ବ୍ଲକରେ ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରଗ୍ କମିଟି ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୩୦୦ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ ଜଣ ଲେଖାଏଁ 'ନଶା ମୁକ୍ତ ମିତ୍ର'ଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଟ ୧,୫୦୦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ଏହି ଉପାଦାନ ପାଇଁ ୭୬.୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ । ଏଥିସହ ପରିବାର ପରାମର୍ଶ ଶିବିର, ପୁନଃ ନିଶାସେବନ ରୋକିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ, ବୃତ୍ତିଗତ ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ପୁନଃଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର, ପ୍ରଚାର ପୁସ୍ତିକା, କାନ୍ଥ ଚିତ୍ର, ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ ଫିଲ୍ମ, ରେଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସେଲ ପରିଚାଳନା, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ, ତ୍ରୈମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ୮୪.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନରୁ ୯୦.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ଅବୈଧ କାରବାର ବିରୋଧୀ ଦିବସ - ୨୦୨୬ ପାଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର; ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ କଡା ନଜର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି; ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜି