ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା ବେପାର, ଗ୍ରାହକ ସାଜି ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ, ଘରୁ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା
ପରିବାର ଚଳାଇଥିଲେ ନିଶା ବେପାର ନେଟୱାର୍କ । ୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ୨୨ ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ । ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାମରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା, ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : June 20, 2026 at 4:02 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ପୋଲିସ ନାକ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା କାରବାର । ପୁରା ପରିବାର ମିଶି ଚଳାଉଥିଲେ ନିଶା କାରବାର ନେଟୱାର୍କ । ଅନୁଗୋଳ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଅଚାନକ ଚଢାଉରେ ଧରା ପଡିଲା ନିଶା କାରବାର ନେଟୱାର୍କ । ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ନିଶା କାରବାରିଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ 22ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୪ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ।
ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା କାରବାର ନେଟୱର୍କ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାମା ବେହେରା, ଭାଇ ମାନସ ବେହେରା ଏବଂ ଦେବରାଜ ବେହେରା । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩୦ଲକ୍ଷ ୯୪ହଜାର ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ ୧୦ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ୨୨ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ୩୦୦ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ଜବତ କରିଛି । ଏହି ନିଶା କାରବାର ନିଜ ଘରେ ପୂରା ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କିଣିବାକୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାହକ ।
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଆସି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର କରି ଖବର ନେଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଜଗି ବସିଥିବା ସ୍ପେସାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଘରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ୍ ଜୈନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଶା କାରବାର କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏହି ନିଶା କାରବାରର ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗହଣା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ଲୁଟପାଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ- SP ଅନୁଗୋଳ
ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ