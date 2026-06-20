ETV Bharat / state

ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା ବେପାର, ଗ୍ରାହକ ସାଜି ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ, ଘରୁ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା

ପରିବାର ଚଳାଇଥିଲେ ନିଶା ବେପାର ନେଟୱାର୍କ । ୩୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଓ ୨୨ ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ । ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାମରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା, ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

Drug business Nexus busted in angul more than 30 lakh cash seized
ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା ବ୍ୟାପାର, ଗ୍ରାହକ ସାଜି ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ୍, ଘରୁ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ପୋଲିସ ନାକ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା କାରବାର । ପୁରା ପରିବାର ମିଶି ଚଳାଉଥିଲେ ନିଶା କାରବାର ନେଟୱାର୍କ । ଅନୁଗୋଳ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଅଚାନକ ଚଢାଉରେ ଧରା ପଡିଲା ନିଶା କାରବାର ନେଟୱାର୍କ । ଅନୁଗୋଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ନିଶା କାରବାରିଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହିତ 22ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୪ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ।

ଗାଁ ମଝିରେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା ବ୍ୟାପାର, ଗ୍ରାହକ ସାଜି ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ୍, ଘରୁ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ନିଶା କାରବାର ନେଟୱର୍କ:
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାମା ବେହେରା, ଭାଇ ମାନସ ବେହେରା ଏବଂ ଦେବରାଜ ବେହେରା । ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩୦ଲକ୍ଷ ୯୪ହଜାର ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ ୧୦ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ୨୨ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ୩୦୦ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପାଉଚ୍ ଜବତ କରିଛି । ଏହି ନିଶା କାରବାର ନିଜ ଘରେ ପୂରା ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କିଣିବାକୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାହକ ।

Arrested acussed
ଗିରଫ ଅପରାଧି (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଆସି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କାରବାର କରି ଖବର ନେଇଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଜଗି ବସିଥିବା ସ୍ପେସାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଘରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ।

More than 30 lakh cash seized
ଘରୁ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ୍ ଜୈନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଶା କାରବାର କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏହି ନିଶା କାରବାରର ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

more than 30 lakh cash seized
ଜବତ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଗହଣା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ଲୁଟପାଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ- SP ଅନୁଗୋଳ

ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ




ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ଅନୁଗୋଳ ନିଶା କାରବାର
ANGUL DRUG BUSINESS NEXUS BUSTED
DRUG BUSINESS NEXUS ANGUL
ANGUL CRIME NEWS
DRUG BUSINESS NEXUS BUSTED IN ANGUL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.