ETV Bharat / state

ନିଶା-ଝଗଡା ଉଜାଡୁଛି ସଂସାର: ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କଲା ସ୍ବାମୀ

ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣୁଛି କି ନିଶା ? ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ପତ୍ନୀକୁ ଗୁଳି କଲା ସ୍ବାମୀ । ଗିରଫ କଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur Murder
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ବନ୍ଧୁକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସାତ ଜନ୍ମ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବେଦୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ କଳି, ସନ୍ଦେହ, ନିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଟ୍ଟା ପକାଉଛି । ସାଥୀରୁ ସଇତାନ ପାଲଟିଛୁ ଜୀବନସାଥୀ । ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ବାମୀ ।

ସମ୍ବଲପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରରେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପତ୍ନୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପଥରରେ ଛେଚି, ଛୁରୀ ଭୁସି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ । ଏହି ଘଟଣାକୁ 3 ଦିନ ନବିତୁଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଣ୍ଡିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ବାମୀ । ମୃତକ ହେଲେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଣ୍ଡିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଅମ୍ବିକା ମିର୍ଦ୍ଧା (35) । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଚରଣ ମିର୍ଦ୍ଧା (40)କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି l

Sambalpur Murder
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ (ETV Bharat Odisha)

ସମ୍ବଲପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଘୋଷରାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଣ୍ଡିମାଳ ଗ୍ରାମର ଚରଣ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତ୍‌କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଚରଣ ଘରେ ଥିବା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ।’

Sambalpur Murder
ଜବତ ବନ୍ଧୁକ (ETV Bharat Odisha)

ଘରେ ଅଗଣାରେ ପଡି ରହିଲା ମୃତଦେହ...

ତେବେ ସ୍ବାମୀ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଅମ୍ବିକା ଘରୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପଛରୁ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ l ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି l ତେବେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଖବର ଆସିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘର ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ମୃତଦେହ ଉଠାଯାଇଥିଲା ।

ନିଶା ଖାଇ ହତ୍ୟା...

ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଚରଣକୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗିରଫ କରିଛି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ।

ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହତ୍ୟା...
ନିକଟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ ତଥା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଂକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲା । ପତ୍ନୀର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସ୍ବାମୀ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡା ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଘଟଣା ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇ ପ୍ରବଳ ଝଗଡା ହେବା ପରେ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ ।

ନିଶା ପାଇଁ ଉଜୁଡି ଯାଉଛି ସଂସାର...

ନିଶା ପାଇଁ ଉଜୁଡି ଯାଉଛି ହସଖୁସିର ସଂସାର । ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ନୀକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ । ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନିଶା ପାଇଁ ପରିବାର ଉଜୁଡି ଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜଗତସିଂହପୁର ହତ୍ୟାର ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ: ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ

ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଛୁରୀ ଭୁସି ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ

ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ହେଲା କାଳ; ବାପାର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ପୁଅ ମୃତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ସମ୍ବଲପୁର ହତ୍ୟା
FAMILY DISPUTE
ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା
DRUGS ADDICTION
SAMBALPUR MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.