ନିଶା-ଝଗଡା ଉଜାଡୁଛି ସଂସାର: ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କଲା ସ୍ବାମୀ
ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣୁଛି କି ନିଶା ? ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ପତ୍ନୀକୁ ଗୁଳି କଲା ସ୍ବାମୀ । ଗିରଫ କଲା ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : September 8, 2026 at 10:29 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସାତ ଜନ୍ମ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବେଦୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ କଳି, ସନ୍ଦେହ, ନିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଟ୍ଟା ପକାଉଛି । ସାଥୀରୁ ସଇତାନ ପାଲଟିଛୁ ଜୀବନସାଥୀ । ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ବାମୀ ।
ସମ୍ବଲପୁରରେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା:
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପତ୍ନୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ପଥରରେ ଛେଚି, ଛୁରୀ ଭୁସି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ । ଏହି ଘଟଣାକୁ 3 ଦିନ ନବିତୁଣୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଣ୍ଡିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ବାମୀ । ମୃତକ ହେଲେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଣ୍ଡିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଅମ୍ବିକା ମିର୍ଦ୍ଧା (35) । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଚରଣ ମିର୍ଦ୍ଧା (40)କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି l
ସମ୍ବଲପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଘୋଷରାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଣ୍ଡିମାଳ ଗ୍ରାମର ଚରଣ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଚରଣ ଘରେ ଥିବା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅମ୍ବିକାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ।’
ଘରେ ଅଗଣାରେ ପଡି ରହିଲା ମୃତଦେହ...
ତେବେ ସ୍ବାମୀ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଅମ୍ବିକା ଘରୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପଛରୁ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ l ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି l ତେବେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଖବର ଆସିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘର ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ମୃତଦେହ ଉଠାଯାଇଥିଲା ।
ନିଶା ଖାଇ ହତ୍ୟା...
ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ ଚରଣକୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗିରଫ କରିଛି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ।
ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହତ୍ୟା...
ନିକଟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ ତଥା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଂକୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ବଳରାମପୁର ଗାଁରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲା । ପତ୍ନୀର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସ୍ବାମୀ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝଗଡା ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଘଟଣା ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇ ପ୍ରବଳ ଝଗଡା ହେବା ପରେ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ ।
ନିଶା ପାଇଁ ଉଜୁଡି ଯାଉଛି ସଂସାର...
ନିଶା ପାଇଁ ଉଜୁଡି ଯାଉଛି ହସଖୁସିର ସଂସାର । ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ନୀକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀ । ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନିଶା ପାଇଁ ପରିବାର ଉଜୁଡି ଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଜଗତସିଂହପୁର ହତ୍ୟାର ଖୋଲିଲା ରହସ୍ୟ: ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସ୍ବାମୀ
ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ଛୁରୀ ଭୁସି ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ
ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥ ହେଲା କାଳ; ବାପାର ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ପୁଅ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର