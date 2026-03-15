କଇଁଛ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଡ୍ରୋନ, ତାଲିମ ନେଲେ ବନ କର୍ମଚାରୀ
ଗହୀରମଥାରେ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ମାଛ ଧରା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ବନବିଭାଗ । ସହଯୋଗ କରିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଡ୍ରୋନ ।
Published : March 15, 2026 at 9:23 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଗହୀରମଥାରେ କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ମାଛ ଧରା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଡ୍ରୋନ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଡ୍ରୋନ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଓ ୫ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବ ।
ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର ତାଲିମ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଏବର୍ଷ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବନବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେଠାକୁ ଡ୍ରେନ ପଠାଯାଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିହେବ । ରାତିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇପାରିବ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏବେଠାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ।
ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭରଦରାଜ ଗାଓଁକର କହିଛନ୍ତି, "ଗହୀରମଥା ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଠାରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇବା ମନା । ଆବଶ୍ଯକ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ । ଆଗକୁ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେନେଇ ଆମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।"
ସେହିପରି ତାଲିମ ଦେବାକୁ କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା DGCAର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସମ୍ବିତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଡ୍ରୋନର କାମ ଓ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଡ୍ରୋନ ୨୫ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଓ ୫ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବ । ବେଆଇନ ମାଛ ମରା ଓ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ ବିଷୟରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇଦେଵ । ଏହା ଏକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାକିଂ କରି ସ୍ଥାନ ସହ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଦେବ । ଫଳରେ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିହେବ ।"
ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟରଣ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ଟ୍ରଲରଗୁଡିକ ଉପରେ ସବୁ ସମୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦ୍ୱାରା ନଜର ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଉପୁଜୁଛି ଯେ, ବନବିଭାଗର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ମାଛ ମାରୁଥିବା ଟ୍ରଲରଗୁଡିକ ଗହୀରମଥାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚେତାବନୀ ସୀମାରେଖା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ବନବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଟ୍ରଲରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବନବିଭାଗ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଉଛନ୍ତି ।
ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଠାରୁ ୨୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟରଣ୍ୟର ସୀମା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଗହୀରମଥାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଛ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଟ୍ରଲର ମାଲିକମାନେ ମାଛ ଲୋଭରେ ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗର ସାଜିଥାନ୍ତି । ତେବେ ବନବିଭାଗ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଅଲିଭରିଡ଼ଲେ କଇଁଛର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗହୀରମଥାରେ ଡ୍ରୋନର ସହାୟତା ନେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏନେଇ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ୨ ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଡିଜିସିଏର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କଲିକତାର ମାବ୍ରିକ ଡ୍ରୋନ ସହାୟତାରେ ସମ୍ଭିତ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ ପାଠଶାଳା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗହୀରମଥାରେ ବଢୁଛି କଇଁଛ ମୃତ୍ୟୁ, ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କଲେ ପରିବେଶବିତ୍
ଗହୀରମଥା ନିଷେଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ, ୪ ମାସରେ ୪୦୦ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା