ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍: ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କେବେ କରିବେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିତର୍କ ଉଠିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 4, 2026 at 11:03 PM IST
DRONE FLYING OVER JAGANNATH TEMPLE, ପୁରୀ: ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର କେବେ କରିବେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିତର୍କ ଉଠିଛି ।
ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଉଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ଅପରେଟ କରୁଥିଲା ସେନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଣ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି । ଯଦି କେହି ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼େ ତେବେ ଡ୍ରୋନ କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ୟୁ ଟ୍ୟୁବର ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଭକ୍ତ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଡ୍ରୋନ ଜରିଆରେ କେହି ବି କିଛି ବି ଆକ୍ରମଣ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଜରୁରୀ । ତେବେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ (Anti Drone System) ଲଗାଇବା ନେଇ ଗତବର୍ଷ ସେପଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ । ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି, ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡିପାରିବନି ଡ୍ରୋନ, ଲାଗିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ସିଷ୍ଟମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍; ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇ ଛତିଶଗଡ ଯୁବକ ଅଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ