'ଡ୍ରୋନ ଦିଦି' କୁମୁଦିନୀ; ଦିନକୁ 10 ଏକର ଜମିରେ ସାର ସିଞ୍ଚନ, 2000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ କଲେଣି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁମୁଦିନୀ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ସହିତ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇ ସାଜିଛନ୍ତି 'ଡ୍ରୋନ ଦିଦି' । ବର୍ଷକୁ ରୋଜଗାର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ।
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୁହାଯାଏ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ତା ନିଜ କାହାଣୀ ସେ ନିଜେ ଲେଖେ । ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ ସାଜେ । ଏଭଳି ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି 'ଡ୍ରୋନ ଦିଦି' କୁମୁଦିନୀ ସ୍ୱାଇଁ । ଯେକି କେବଳ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଡ୍ରୋନ ପାଇଲଟ ବା ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ।
ଡ୍ରୋନରେ ସାର ସିଞ୍ଚନ:
ଏକ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଡ୍ରୋନ ଚଳାଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ରସାୟନିକ ସାର ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଡ୍ରମ ବୋହିବାର କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଟିଏ ସହଜରେ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପକାଇପାରୁଛି । କମ ସମୟରେ ଅଧିକ ବିଲରେ ସାର ସିଞ୍ଚନ କରିପାରୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଏହା ସହଜରେ ପୁରଣ କରିଥିବାରୁ ଚାଷୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ । ବଡ କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁରକ୍ଷା ଓ ମାନବସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଞ୍ଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ପୁରୀ ଓ କଟକରେ କରୁଛନ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଶ୍ରୀରାମପୁରର କୁମୁଦିନୀଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଆଖପାଖର ଅନେକ ଜମିରେ ସେ ଏହି ସିଞ୍ଚନ କାମ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି । ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଜମିରେ ସେ ସାର ସହ ଅନ୍ୟ ତରଳ ଔଷଧ ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେ ନୁହେଁ, ସହଜ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସାର ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଡ୍ରୋନ କିଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଫଳ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଡ୍ରୋନ ନେଇ କୁମୁଦିନୀ କହିଛନ୍ତି, "୧୦ ଲିଟରର ଏହି ଡ୍ରୋନ ଏକ ଥରେ ୧ ଏକର ଜମିରେ ସାର ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବ । ଏହାର ଦାମ ୧୧ ଲକ୍ଷ ରହିଛି । ୬ ମିନିଟରେ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ସାର ସିଞ୍ଚନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀର ଅଧାଦିନର ସମୟକୁ ସଂଚୟ କରିଥାଏ ।"
ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ସହ ସହଜରେ ଚାଷୀର କାମ କରିଦେଉଛି-
ଡ୍ରୋନ ପାଇଲଟ ଭାବେ ଦିନକୁ ୫ ଏକରୁ ୧୦ ଏକର ଜମିରେ ସାର ସିଂଚନ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକୁ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି କୁମୁଦିନୀ । ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଦୃଢ ଇଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ କେଉଁ ବି କାମ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଡ୍ରେନ ଉଡାଇ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇ କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 'ଡ୍ରୋନ ଦିଦି' ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ସଫଳ ଡ୍ରୋନ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା । ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସାବଧାନତା ଓ ସତର୍କତାର ସହ ଧିରେ ଧିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିଛି । ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ଭିତରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇ ମହିଳା ଚାଷୀ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି ।"
କୁମୁଦିନୀ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା । ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତ୍ତକତାର ସହ ଏମବିଏ ଇନ ମାର୍କେଟିଂ, ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଭଳି ଅନେକ ଶିକ୍ଷଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ରହିଛି । ତେବେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇ ଏବଂ ଚାଷ କରି ନିଜ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି । ଚାଷ ପାଇଁ ୧୦ ଵର୍ଷର ଚାକିରୀ ଛାଡିଥିଲେ କୁମୁଦିନୀ ।
ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇ ନିଜେ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ମହିଳା ଚାଷୀ ସାଜିଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୧ରୁ ସେ ଏହି ଚାଷକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ହୋଇ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ କେବେ ଥକି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କି ପଛକୁ ଫେରିନାହାଁନ୍ତି।
ସମାନତାର ଭାବ ନେଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବା ସହ ବେଶ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି । ୧୦ କେଜିର ଡ୍ରୋନକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସତର୍କତାର ସହ ଜମିରେ ସାର ସିଞ୍ଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ୨ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହ ଡ୍ରୋନ ଚାଳକ ଭାବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ସୂଚନା ଥାଉକି 'ନମୋ ଡ୍ରୋନ ଦିଦି' ସ୍କିମରେ ସେ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରୋନ କିଣିଛନ୍ତି । 15 ଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସେ ଏହାକୁ ସାବଧାନ ତାର ସହ ଚଳାଇପାରୁଛନ୍ତି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଯାବତ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅନେକ ସାବଧାନତାର ସହ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
