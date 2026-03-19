ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ମୃତ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରୋ ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳନଗର ସେତୁ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୬ରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : March 19, 2026 at 1:48 PM IST
Potato Laden Truck Crash ବାଲେଶ୍ବର: ଏକ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଆଳୁ ବସ୍ତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଳନଗର ପୋଲ ଉପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଆଳୁ-ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଭୋର ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ତଳନଗର ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ରାସ୍ତାର ଡିଭାଇଡରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା । ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଆଳୁ ବସ୍ତା ସହିତ ଟ୍ରକରୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରକ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ମୃତ:
ଖବର ପାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପୋଲିସ ଓ ସୋର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋର ଡ଼ାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ମହେଶ୍ବର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ । ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ଅନ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଧକ୍କା ପରେ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଡିଭାଇଡରକୁ ପିଟି ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା । ଆଳୁ ବସ୍ତା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲର ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ମିଶି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର