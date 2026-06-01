ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ; 6ଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅପେକ୍ଷାରେ 97ଟି ଗ୍ରାମ, ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଉପରେ 25ଲକ୍ଷ ଜୋରିମାନା
ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିପାରୁନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : June 1, 2026 at 5:10 PM IST
ଗଜପତି: ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଲୋକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଗଜପତି ଭଳି ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ । 2020 ମସିହା ଠାରୁ ବୃହତ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ । କାଶୀନଗର ଓ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର 103ଟି ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ କେବଳ 6ଟି ଗାଁକୁ ପାଣି ମିଳୁଛି । ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ କହିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ।
134 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ-
ଉପାନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ । ଏହି ବ୍ଲକ ସମେତ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର ମୋଟ 103ଟି ଗାଁକୁ ବିଶଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର 134.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ମୁମ୍ବାଇର 'ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ହ୍ୟୁମ ପାଇପ କୋ' ନାମକ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ନେଇ ଗତ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ବଂଶଧାରା ନଦୀର ଜଳକୁ ଉଠାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର 87ଟି ଏବଂ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକର 16ଟି ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
ଅବଧି ଶେଷ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ-
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟବର୍ତ୍ତି 6ଟି ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଳକା 97ଟି ଗାଁକୁ କେବେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ-
ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ଯେତିକି ବି କାମ ହୋଇଛି ତାହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କାମର ମାନ ସଠିକ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
"ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାମ 2020 ମସିହାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା କାମ ନସାରିବାରୁ ତା ଉପରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ପକାଯାଇଛି । ଜୁନ୍ 15ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 103ଟି ଯାକ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ନହେଲେ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ବୋଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ପପ୍ତପା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।
ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ପାହାଡ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଖରାଦିନ କଥା ତ ନକିବା ଭଲ । ତେଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିଲେ । ହେଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରିନଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେବେ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଏହାର ସୁବିଧା କେବେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜୁନ ପହିଲାରୁ 9 ଦିନିଆ 'ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା'; ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଜ୍ଞ, 3 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ସମ୍ଭାବନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି