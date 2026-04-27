ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅପହଞ୍ଚ ! କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 'ରାଏତୁଣ୍ଡି'ର 700 ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ
2023ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ 'ରାଏତୁଣ୍ଡି' ପାଇଥିଲା ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା । ଗାଁର ୧୬୮ ପରିବାର ପାଇଁ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ଯେଉଁଥିରୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି । ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : April 27, 2026 at 1:54 PM IST
Raitundi Drinking Water Crisis , କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ‘ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁନି । ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ସେଥିରୁ ଲୌହ ଯୁକ୍ତ ପାଣି...ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛୁ... ’ ଏ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକର ରାଏତୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଲବଣି ଦଳେଇଙ୍କ କଥା ...ଏଠାରେ ଦେଢ଼ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାରର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟେ ଗାଁର ଶ୍ମଶାନ ପୋଖରୀ ।
ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି:
ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ରାଏତୁଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ବେଣୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ୯ନଂ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏହି ଗାଁ । ଏହି ଗାଁରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ରାଏତୁଣ୍ଡି ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଏତୁଣ୍ଡି ଗାଁର ୧୬୮ଟି ପରିବାରର ଅନ୍ୟୁନ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ।
ପାଣି ପାଇଁ ଭୋର 4ଟାରୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମହିଳା:
ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜଳକଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସାଗରିକା ଖଟୁଆ କୁହନ୍ତି, ‘ ଆମ ଗାଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଇନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି (Iran Water) ବାହାରୁଛି, ଯାହାକୁ ପିଇଲେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପଡିଛନ୍ତି । ବାଲଟିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଭୋର 4ଟାରୁ ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଝଗଡା ବି ଲାଗୁଛି ।’
କୂଅ ପଡିଛି ଶୁଖିଲା, ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ସାହା ଭରସା:
ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁରେ ଥିବା କୂଅ ରୌଦ୍ରତାପରେ ଶୁଖିଲା ପଡିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି, ଯାହା ପିଇବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ । ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଡର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନପାଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ରାତି ଅଧରୁ ନଳକୂପ ଆଗରେ ଧାଡି ବାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ 'ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍' ଓ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଫେଲ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ପାଣି ପାଇପ ପଡିଛି, ହେଲେ ପିଇବାକୁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ମିଳୁନି:
ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ରାଏତୁଣ୍ଡିରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିକଟସ୍ଥ ସଦାନନ୍ଦପୁର ହାଟରେ ଏକ ପାଣିଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଇପ ବିଛା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁନଥିବା ଗାଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ।
ଗାଁର ଲବଣି ଦଳାଇ କୁହନ୍ତି, ‘ସକାଳୁ ଦିନ ଏଗାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆଇରନ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଧାଡି ବାନ୍ଧି ନେଉଛୁ । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପାଣିକୁ ପିଉଛୁ । ଶ୍ମଶାନ ଗଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛୁ ହେଲେ ସେ ପାଣିରେ ଦଳ ଥିବାରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଶରୀରରେ ଘା’ ହେବା, ଚକଡ଼ା ହୋଇ ଆଲର୍ଜି ହେବା ଭଳି ରୋଗରେ ପଡୁଛୁ । ପାଇପ ଲାଇନ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଲୋକେ ପାଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆମକୁ ମିଳୁନି ।’
‘ପାଣି ପିଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ’
ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମେତ ୬ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଏତୁଣ୍ଡି ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ରବିଲତା ଦଳାଇ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ସବୁ ଆଦର୍ଶ, ପିଇବା ପାଣି ବିନା ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ୬ ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଫୁଟା ପାଣି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ । ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ, ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ।’
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପାଣି ମିଳିବ: ସରପଞ୍ଚ
ବେଣୀପୁର ସରପଞ୍ଚ ମୋହନ ଚରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଏତୁଣ୍ଡି ଗାଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛି । ଏହି ଗାଁକୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆଲୋକୀକରଣ ହୋଇ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି । ପାଇପ ବିଛା ହୋଇଛି ଓ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବ ।’
ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ :
ଡେରାବିଶ୍ ବିଡିଓ ନମିତା ବାରିକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଏତୁଣ୍ଡି ଗାଁର ପିଇବା ପାଣି ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା