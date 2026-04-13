ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)
Published : April 13, 2026 at 10:54 AM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଭାଳେଣି ପଡ଼େ । ଏ ଦିନକର ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା । ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଏହା ଆଶିଂକ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ:

2020 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର RWSS ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 96 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର 115ଟି ଗାଁର 15 ହଜାର ପରିବାରର ପାଖାପଖି 65 ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ କଦଳୀଗଡ଼ ଠାରେ ଏକ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କିଆକଟା ମହାନଦୀରୁ ଏଠାକୁ ପାଣି ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ:

ଏହି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୈନିକ 6 ମିଲିୟନ ଟନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 14ଟି ଓଭରହେଡ୍‌ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମୋଟ 340 କିମିର ପାଇପ ଲାଇନ ବିଛାଇ ଗାଁକୁ ଗାଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 90% ସରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଛି । ତେଣୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ।

ମଧୁପୁର ଗାଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା:

ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର କଦଳୀଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ମଧୁପୁର ଗାଁ । ଏହି ଗାଁରେ 3ଟି ସାହି ବା ପଡା ଥିବାବେଳେ 150ଟି ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ 750 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି । ଗାଁଟି, କଦଳୀଗଡ଼ ମେଗା ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି । ଗାଁର 3ଟି ସାହିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାହିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ସାହିକୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ।

ଗାଁର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁ ସାରା ପାଇପ ବିଛେଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ସାହିକୁ ପାଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ସାହିକୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି । ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ କୂଅ ଓ ନଳକୂଅ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ।

ଗାଁର ଅନ୍ୟଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ ଫାଟି ଯାଉଛି । 3 ଦିନରେ ଥରେ ପାଣି ଆସୁଛି । ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରୂପେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉନାହୁଁ । ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ।"



ସାନସିଙ୍ଗାରେ ବି ସମାନ ସମସ୍ୟା:

କେବଳ ଯେ, ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ସାନସିଙ୍ଗା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା । ସାନସିଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ।"


ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ RWSSର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରେଶମା କୁଜୁର କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଜାରି ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ l ପାଇପ ପଡିଛି, ଆଗକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ।"



ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ଯୋଗାଣ:

ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଦେବାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚଳିତ ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ କରାଯିବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଇନଟେକ ୱେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଳିଅରାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରାଯାଉଛି । ଆସନ୍ତା 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ

