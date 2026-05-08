ବାଲେଶ୍ବର ନରସିଂହସିଲାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂକଟ, ଗରାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 2 କିଲୋମିଟର
ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବରୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ନରସିଂହସିଲା ଗାଁର 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 8, 2026 at 5:28 PM IST
BALASORE DRINKING WATER CRISIS , ବାଲେଶ୍ବର: "ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁ ନାହାନ୍ତି ... ଖରାଦିନେ ନା ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳୁଛି ନା ଗୋଧୋଇବା ପାଇଁ ... ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ... ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ବିଡିଓ, ଏମିତି କି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛୁ, ହେଲେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି..."ଖରା ଓ ଗରମରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୋଭର ସହ ଏଭଳି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା କହିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ବାଲେଶ୍ବର ନରସିଂହସିଲା ଗାଁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରସିଂହସିଲା ଗାଁର ଚାରିକଡ଼େ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି । ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି । ସାହି ମଝିରେ କିଛି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପରିବାରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର । ଗାଁର ଭାଲୁ ହୁଡ଼ିଆ ସାହି, ମାଗୁର ସାହିକୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ହେବ । ଏବେ ଖରା ଦିନରେ ଗାଁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଇଛି ।
ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା:
ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗାଁରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସହ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏକ ୫୦ ହଜାର ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଲୋକଙ୍କ ତୃଷ୍ନା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଗଛ ପଡ଼ି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ପାଣିଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଫଲରେ ପାଣିଟାଙ୍କିରୁ ତିନିମାସ ହେଲା ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନି ହୋ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଏକମାସ ପାଇଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ।"
ଗରାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ :
ଗାଁରେ ସମୁଦାୟ ତିନିଟି ନଳକୂପ ଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଓ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି । ମାତ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ନଳକୂପ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଏକ ନଳକୂପ ଚାରିପାର୍ଶ୍ବରେ ଗଛ ଲତା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେ ବି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ଯଦିଓ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ମାତ୍ର ଅଧିକ ପାଣି ନେବା ପରେ ସେଥିରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି । ଯାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ । ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ କାଖରେ ଗରା, ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡାଇ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନି ହୋ କୁହନ୍ତି, "ପିଇବା ପାଣି ସହ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ । ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ୨୦୦ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଦେଢ଼ରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଆସି ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ଗ୍ରାମବାସୀ ଫୁଲମଣି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ପାଇପରେ ସଫା ପାଣି ଆସୁଥିଲା । ପାଇପ ପାଣି ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ନଳକୂପ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ, ଆମେ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ । ବିଲ ଖୋଳି ଦେଲା ପରେ ଝରଣା ପାଣି ବାହାରେ, ସେହି ପାଣି ପିଉଛୁ । ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"
ପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ :
ସେପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଝରଣା ଓ ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଖରାରେ ଝରଣା ବି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ସେମାନେ ବୋରିଂ କରି ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି । ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାଗିରଥି ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଏକ ବୋରୱେଲରୁ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ।
ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ:
୫୦ ହଜାର ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଠିକ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେଥିରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ଖରା ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେବାପରେ ଏବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଧାରଣା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି ।
ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଚ୍ୟୁତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ତିନିମାସ ହେଲା ପିଇବା ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଉନାହୁଁ । ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ, ବିଡିଓ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ । ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି । ଆଗକୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ ।"
ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ RWSS JE ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି," ଗାଁର ପାଣି ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛୁ । ଗାଁରେ ଖରାପ ଥିବା ନଳକୂପ ସଜାଡ଼ିବା ସହ, ଟାଙ୍କିରୁ କେମିତି ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ ସେତେଦିନ ଯାଏ ଗାଁକୁ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପଠାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର