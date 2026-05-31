ମହିଳା ୱାସରୁମରେ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା; DRDA କିରାଣୀ ଗିରଫ, ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ପରେ ଲଗାଇଥିଲା କ୍ୟାମେରା
ପ୍ରେମରେ ହତାଶ ହୋଇ ମହିଳା ୱାସରୁମରେ ଲଗାଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : May 31, 2026 at 6:48 PM IST
Jagatsinghpur District Rural Development Agency ଜଗତସିଂହପୁର: ଡିଆରଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୱାସରୁମ୍ରୁ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଜବତ ଘଟଣା । ଜିଲ୍ଲାର ଡିଆରଡିଏ ଅଫିସ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସଞ୍ଜୟ ଅଢେକା ଗିରଫ । ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଏସପି ।
ମହିଳା ୱାସରୁମରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ଘଟଣା-
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର DRDA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମହିଳା ୱାସରୁମରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ଘଟଣାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା DRDAର କର୍ମଚାରୀ ସଞ୍ଜୟ ଅଢେକାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଗତସିଂହପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ସଅଁରା ସ୍ଥିତ DRDA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିତରେ ଥିବା ମହିଳା ୱାସରୁମରେ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ DRDAର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତିର୍ତ୍ତଲ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
କିଏ ଲଗାଇଥିଲା ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ?
ଜଗତସିଂହପୁର ଏସପି କହିଛନ୍ତି, "ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସହ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ଘଟଣାରେ DRDA କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଅଢେକା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।"
ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ରଚିଥିଲା ଷଡଯନ୍ତ୍ର-
ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିଲା ।କିଛିଦିନ ତଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ବିଫଳ ହେବାପରେ ଅନଲାଇନରେ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ମଗାଇ ମହିଳାଙ୍କ ୱାସରୁମରେ ଲଗାଇ ନିଜ ମୋବାଇଲର ୱାଇଫାଇ କନେକ୍ଟ କରାଇଥିଲେ । ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରାକୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସେ ଚାର୍ଜ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ନଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ଜଣା ପଡିବା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟକୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା US-76/75/79/61/(2)/352/3/(5) ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ତେବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏହି ଘଟଣା ଜଗତସିଂହପୁର କାହିଁକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ହୋଟେଲ ରୁମରେ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରାକୁ କେମିତି ଠାବ କରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଟିପ୍ସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର