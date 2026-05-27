ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ଡ୍ରେନ କାମ, ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭରୁ ରାସ୍ତା ନ ଖୋଳିବାକୁ ତାଗିଦ କଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର
ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ବିତ୍ପାତକୁ ନେଇ ଜୁନ ୧୦ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ ମରାମତି କାମ ସାରିବାକୁ ବିଏମସି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 27, 2026 at 8:04 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ବିଏମସି । ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଓ ବିତ୍ପାତକୁ ନେଇ ଜୁନ ୧୦ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ ମରାମତି କାମ ସାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମସିର କାମ ସାରିବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ । ଏହାସହ ଖୋଲା ପଡିଥିବା ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ ଉପରେ ସ୍ଲାପ ପଡିବ । ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କାମ ବି ସାରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସହର ଭାସିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ ।
ଜୁନ 10 ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ ମେୟରଙ୍କ ତାଗିଦ
ମେୟର କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି ଅଂଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରେନ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ ଗୁଡିକରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଖାସ୍ କରି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର । ସେହିପରି ବର୍ଷା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଜୁନ୍ ଶେଷସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଖୋଳାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଓ୍ୱାଟକୋ ଓ ଟିପିସିଡିଓଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ ମାସ ଠାରୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ଖୋଳି କାମ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବୈଠକରେ କର୍ପୋରେସନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସାରିବା ସହ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ନିଜ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପୋଲଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ସହ ଓହଳି ରହିଥିବା ତାରଗୁଡିକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମେୟର। ବିଶେଷ କରି ଜୁନ 10 ଭିତରେ ରୋଡ଼ କଟିଂ କାମ ସରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରୋଡ଼ କଟିଂ ହୋଇଛି ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍
ବୈଠକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଜନସାଧାରଣ, ବୁଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମେୟର । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏଜି ଛକରେ ସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ରୁପାଲି ଛକ ଓ ପାଓ୍ୱାର ହଉସ ଛକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା ଓ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଠାରେ ଦୁଇଟି ଶୀତଳ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ଖୋଲାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଶୀତଳ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳ ଖୋଲା ଯିବ । ସହର ଭିତରେ ଥିବା 10 ଗୋଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ମଲ୍ଟି ପରପୋଜ୍ ରେଷ୍ଟ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବେଣାଚେରରେ ଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗାଇବା ସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ।
