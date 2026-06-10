ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପିପିଲି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ !
ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ଧରି ରାସ୍ତା ଠାରୁ ବ୍ୟବବସାୟିକ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆବର୍ଜନା, କାଦୁଅ ଓ ପାଣି ଭରି ରହିଛି । ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : June 10, 2026 at 3:21 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ପିପିଲି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମେତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡିଛି। ପନିପରିବା ଓ ଘରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଏକପ୍ରକାର ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି । ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଚାରି ମାସ ଧରି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ହାଟ ପରିସର ।
ବ୍ୟାପୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ଭୟ:
ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି । ଏହା ଯୋଗୁଁ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି । ସେପଟେ ହାଟକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଓ ପାଣି କାଦୁଅ ଭିତରେ ଏକରକମ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିପିଲି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ପିପିଲି NAC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତିବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ କମିଟିର ସଭାପତି ଦିଜବର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବହୁ ଥର ଅଫିସରେ ଜଣାଇଲୁଣି । ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ଆମେ ପାଉନୁ । ସବୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଆସୁଛି ବଜାର ଠାରୁ ନେଇ ହାଟ ପାଖରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି । ଅଫିସର ତ କହୁଛନ୍ତି କାମ ଚାଲିଛି । କାମ ସରିଲେ ଯାହା ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ।"
ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି, "ହାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି । କେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଗ୍ରାହକ ଯେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାର କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନେହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବ । ଯେଉଁ ଭଳି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି କିଭଳି ଗ୍ରାହକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ । ବରଂ ବାହାର ଦୋକାନରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"
୫୦୦ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ:
ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜ୍ଞା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଆମେ ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଛି । ଆଜିକୁ ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି, ପାଣି ଜମୁ ଥିବାରୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁନୁ । ଏ ପାଣି ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିଆ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା । ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ୫୦୦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛୁ। ବୁନ୍ଦେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ଏବେ ବର୍ଷା ନ ହୋଇ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା । ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସଛି। ୫/୧୦ ଥର NAC ଅଫିସ ଯାଇଛି, ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି; ହଁ ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ି ଦେବୁ । ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଆମ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏସମ୍ପର୍କରେ ପିପିଲି NAC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାଦମ୍ବିନୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି; ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି । ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏଥସହ ସେ କହିଛନ୍ତି; ଯେଉଁଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସୁଛି ଆମେ ପମ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଜମିଥିବା ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛୁ । ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଓ ଗୋଟିଏ ସୋକପିଟ କରି ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏଥିସହ ହାଟ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାଦମ୍ବିନୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଉତ୍କର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ୨.୦: ଖାଦ୍ୟମେଳାରେ ମହକିଲା ଭଳିକି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା