ETV Bharat / state

ବର୍ଷାଦିନେ କଟକବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଭେଳିକି !

ବର୍ଷାଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସହରରେ ଥିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଧମା ସଠିକ ଭାବରେ ସଫା ହେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Drainage Problem in Cuttack in Rainy Season
କଟକ ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ । ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ କଟକବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ । କାରଣ ବର୍ଷାଦିନେ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରେ ଡ୍ରେନେଜ୍‌ ସମସ୍ୟା । ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସହରରେ ଥିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଧମା ସଠିକ ଭାବରେ ସଫା ହେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ସଠିକ ଭାବରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଙ୍କକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପକାଇ ରଖାଯାଉଛି । ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା ଗାଡି ଚକରେ ଚାପି ହୋଇ ପୁଣିଥରେ ପଙ୍କ ସବୁ ଡ୍ରେନ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି । ଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍‌ ଜାମ ହୋଇ ଜଳମଗ୍ନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

କଟକ ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)
କଟକ ସହରରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସିଏମସି (CMC) ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ରେନ ସେଫଇ ଅର୍ଥାତ ଡ୍ରେନ ଭିତରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ ସଫା ହେଲେ ବର୍ଷା ଜଳ ସହଜରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଡ୍ରେନ୍‌ ସେଫଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଠିକ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ । ଯେଉଁ ୱାର୍ଡରେ ଡ୍ରେନ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ତାହା ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରା ଯାଉନଥିବା କଟକବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
Drainage Problem in Cuttack
କଟକ ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

କଟକ ବାସିନ୍ଦା ସୁଜିତ ତାରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି । ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍କ କଢ଼ା ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ସେଇଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରଖିଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତେଵେ ସେହି ପଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ଡ୍ରେନରେ ମିଶିଯାଉଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶହ ଶହ ଗାଡି ଚକରେ ଚାପି ହୋଇ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନରେ ମିଶି ଯାଉଛି ।"

Drainage Problem in Cuttack
କଟକ ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)
ସେହିପରି ଡ୍ରେନରେ ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ବୋତଲ, କାଚ, ଆଦି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଡ୍ରେନରୁ କଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଲାଭ ହେଉ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଜଳମଗ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି । ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ବିଶେଷକରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୁଇ ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଛି । ରାସ୍ତାରେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଭାସୁଛି । ଏଥିପ୍ରତି ସିଏମସି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କଟକବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ନାଳରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ସିଏମସି କମିଶନର ଏବଂ ମେୟର କରିଥାନ୍ତି । 3ରୁ 4 ଥର ଏନେଇ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସହରରେ ଯେପରି ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ନଉପୁଜେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର 300 ପାଣି ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯଦି 80 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେଵେ ଏହି ପାଣି ପମ୍ପ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେବ । ଯଦି 100 ମିଲି ମିଟରରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବର୍ଷା ହେବ ତେଵେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ।

Drainage Problem in Cuttack
କଟକ ଡ୍ରେନ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ତଥାପି, ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ନଦୀ ମଝିରେ ସହର ଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତେଣୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସିଏମସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପାଖେଇଲାଣି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧିମେଇଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକେ

ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହରାଞ୍ଚଳ ! SOP ଜାରି କଲା ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

DRAIN ISSUE IN CUTTACK
DRAINAGE PROBLEM IN CUTTACK
CMC ON DRAIN ISSUE
କଟକ
DRAIN ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.