ବର୍ଷାଦିନେ କଟକବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଭେଳିକି !
ବର୍ଷାଋତୁ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସହରରେ ଥିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଧମା ସଠିକ ଭାବରେ ସଫା ହେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 5, 2026 at 2:57 PM IST
କଟକ: ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଓଡିଶା ଛୁଇଁବ । ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ କଟକବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ । କାରଣ ବର୍ଷାଦିନେ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା । ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସହରରେ ଥିବା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଧମା ସଠିକ ଭାବରେ ସଫା ହେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । କେଉଁଠି ସଠିକ ଭାବରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଙ୍କକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପକାଇ ରଖାଯାଉଛି । ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ କିମ୍ବା ଗାଡି ଚକରେ ଚାପି ହୋଇ ପୁଣିଥରେ ପଙ୍କ ସବୁ ଡ୍ରେନ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛି । ଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍ ଜାମ ହୋଇ ଜଳମଗ୍ନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
କଟକ ବାସିନ୍ଦା ସୁଜିତ ତାରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି । ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନ ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍କ କଢ଼ା ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ସେଇଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରଖିଦିଆଯାଉଛି । ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ତେଵେ ସେହି ପଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ଡ୍ରେନରେ ମିଶିଯାଉଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଶହ ଶହ ଗାଡି ଚକରେ ଚାପି ହୋଇ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନରେ ମିଶି ଯାଉଛି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ନାଳରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ତଦାରଖ ମଧ୍ୟ ସିଏମସି କମିଶନର ଏବଂ ମେୟର କରିଥାନ୍ତି । 3ରୁ 4 ଥର ଏନେଇ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସହରରେ ଯେପରି ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ନଉପୁଜେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର 300 ପାଣି ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯଦି 80 ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେଵେ ଏହି ପାଣି ପମ୍ପ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଷ୍କାସନ କରିଦେବ । ଯଦି 100 ମିଲି ମିଟରରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବର୍ଷା ହେବ ତେଵେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଏବଂ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ।
ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ତଥାପି, ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ନଦୀ ମଝିରେ ସହର ଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତେଣୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସିଏମସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପାଖେଇଲାଣି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧିମେଇଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସନ୍ତୋଷ ଲୋକେ
ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହରାଞ୍ଚଳ ! SOP ଜାରି କଲା ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ