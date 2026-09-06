ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଚାଲିଛି ଚଢାଉ
କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଘର ଓ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେସ ଠାବ । ଜିରିଡା ମାଳି ସ୍ଥିତ ଶାଶୁ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ କରୁଛି ଛାନଭିନ ।
Published : September 6, 2026 at 11:39 AM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏଷ୍ଟିମେଟର ଅନୁପମା ସାହୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡିବାପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ ତାଳଚେର ଘର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଖାନ ତଲାସ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଅନୁଗୋଳ- ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରେଡ୍:
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ବାପଘର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଜିରିଡାମାଳି ସ୍ଥିତ ରାଧାକୁଞ୍ଜ ସାହିର ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ରାତିତମାମ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୭ ଜଣିଆ ଟିମ ଜିରିଡା ମାଳି ସ୍ଥିତ ଶ୍ବଶୁର ଘରେ ଛାନଭିନ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ କାମାକ୍ଷାନଗର ସହରର ମେନରୋଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଭଡାରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଘର ଓ ଜିମ ଏବଂ ଲୁହା ରଡ ଗୋଦାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।
Today, based on inputs that Anupama Sahoo, Asst Executive Engr, Drainage Div., #Kendrapada, had collected bribes from contractors, #Odisha #Vigilance intercepted her while returning from office. Suspected ill-gotten cash Rs.3.15 Lakh was seized from her possession.— Odisha Vigilance (@OdishaVigilance) September 5, 2026
ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନୟନବିହାର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂ, NH-53A ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତଲାସି ବେଳେ ଆଉ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିଛି । ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜବତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହିସାବ ଦେଇ ନପରିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକ ସ୍ଥାନରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଧିକ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି ।
ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନୁସାରେ, ଦୁହୁରିଆ ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘର, ମାର୍ଶାଘାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅନେକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବଣ୍ଡ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଗାଡି ଆଦି ଦାମୀ ଆସବାପତ୍ର ଆଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର: ୬ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ