ETV Bharat / state

ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଚାଲିଛି ଚଢାଉ

କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଘର ଓ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେସ ଠାବ । ଜିରିଡା ମାଳି ସ୍ଥିତ ଶାଶୁ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ କରୁଛି ଛାନଭିନ ।

ODISHA VIGILANCE
ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2026 at 11:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏଷ୍ଟିମେଟର ଅନୁପମା ସାହୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡିବାପରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି(ରବିବାର) ସକାଳୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ ତାଳଚେର ଘର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଖାନ ତଲାସ ଜାରି ରଖିଛି ।

ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ (ETV Bharat Odisha)

ଅନୁଗୋଳ- ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରେଡ୍‌:


ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ବାପଘର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଜିରିଡାମାଳି ସ୍ଥିତ ରାଧାକୁଞ୍ଜ ସାହିର ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ରାତିତମାମ ଭିଜିଲାନ୍ସର ୭ ଜଣିଆ ଟିମ ଜିରିଡା ମାଳି ସ୍ଥିତ ଶ୍ବଶୁର ଘରେ ଛାନଭିନ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ କାମାକ୍ଷାନଗର ସହରର ମେନରୋଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଭଡାରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଘର ଓ ଜିମ ଏବଂ ଲୁହା ରଡ ଗୋଦାମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି ।

ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ମିଳିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନୟନବିହାର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂ, NH-53A ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ତଲାସି ବେଳେ ଆଉ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ମିଳିଛି । ମୋଟ ୭ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଜବତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହିସାବ ଦେଇ ନପରିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆବାସିକ ସ୍ଥାନରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଧିକ ତଲାସି ଜାରି ରହିଛି ।

ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନୁସାରେ, ଦୁହୁରିଆ ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ା ଘର, ମାର୍ଶାଘାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅନେକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବଣ୍ଡ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଗାଡି ଆଦି ଦାମୀ ଆସବାପତ୍ର ଆଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର: ୬ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ୍

୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

VIGILANCE RAID
DHENKANAL VIGILANCE
ଭିଜିଲାନ୍ସ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡ୍ରେନେଜ ଡିଭିଜନ
ODISHA VIGILANCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.