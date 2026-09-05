ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ
ମହିଳା ଅଧିକାରିଣୀ ଜଣଙ୍କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ (ଡ୍ରେନେଜ) ବିଭାଗ ମାର୍ଶାଘାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସାହୁ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 5, 2026 at 10:47 PM IST
Engineer Vigilance Net, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା : ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପମା ସାହୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫିସ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ମହିଳା ଅଧିକାରିଣୀ ଜଣଙ୍କ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ (ଡ୍ରେନେଜ) ବିଭାଗ ମାର୍ଶାଘାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।
ମାର୍ଶାଘାଇ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଏଷ୍ଟିମେଟର ଓ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଭାଗର SDO ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ଅନୁପମା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁପମା ରହୁଥିବା ଦୁହୂରିଆ ନୟନ ବିହାର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅସଦ୍ ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଲେ ।
ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୦୫.୦୯.୨୦୨୬ ତାରିଖରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ଅନୁପମା ସାହୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବକେୟା ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି (OD-29-S-6644) ଯୋଗେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନୟନ ବିହାରସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, NH 53 ର ମାର୍ଶାଘାଇ ଛକଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କାର ସ୍ରୋତ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରି ନଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ସହ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ପରେ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ଦିଗରୁ ତାଙ୍କ ମାର୍ଶାଘାଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଟଙ୍କାର ସ୍ରୋତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଓ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର: ୬ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ବ ସହାୟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା