ରାୟଗଡ଼ା ଉପ-କାରାଗାରରେ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ: ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ କଂଗ୍ରେସ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାୟକ ଭିକ୍ରାନ୍ତ ବୁରିଆ ଜେଲରେ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : October 29, 2026 at 11:32 PM IST
DR RANDALL SEQUEIRA IN JAIL, ରାୟଗଡ଼ା: ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳୀତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିର ସହ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଦଳର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି । ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି, ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ କଂଗ୍ରେସ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାୟକ ଭିକ୍ରାନ୍ତ ବୁରିଆ ଜେଲରେ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।
ରାୟଗଡ଼ ଉପ-କାରାଗାରରେ ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ କଂଗ୍ରେସ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମଧ୍ୟପଦେଶ ବିଧାୟକ ଭିକ୍ରାନ୍ତ ବୁରିଆ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ ସେକ୍ବେରାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରିବ ତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି । ସର୍ବଦା ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଆସିଛି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ୱେ ଜାତୀୟ ଆଦିବାସୀ ସେଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକ୍ରାନ୍ତ ବୁରିଆ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଆସି ରାୟଗଡ଼ ଉପ-କାରାଗାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ରାୟଗଡ ବିଧାୟକ କାଡ୍ରାକା ଆପାଲାସ୍ୱାମୀ, ରାଜ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯଶବନ୍ତ ସିଂହ, ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଜନରାମ ଧ୍ରୁବା, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ ସିଂ ଧ୍ରୁବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।
ଜେଲ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଜେଲ ବାହାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଭେଟିବା ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳ ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି । ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଭିମାନା ସହ ସର୍ବଦା ଠିଆ ହୋଇଛି । ଲଢ଼େଇ ରାୟଗଡ଼ା ମାଟି ନିୟମଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସିଜିମାଳି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇକୁ ତୀବ୍ର ରୂପେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦଳ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ପନ୍ନାରେ ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ବାଳିକା ଜେଲରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଦମନକାରୀ ନୀତି ଅମଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି । କାଶୀପୁର କଣ୍ଟାମାଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ହଟାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ କହିଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ, ମାଆଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ରାଣ୍ଡେଲ ଗତ ୬ରୁ ୭ ବର୍ଷ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ପୁଅକୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା । ଖଣି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମା ଏବଂ ବାପା କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବେ ଜେଲ୍ରେ; ଗିରଫକୁ ନେଇ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ସଫେଇ ରଖିଲେ DIG
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା