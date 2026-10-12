ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାର ୨୮ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ

ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ବ୍ରଜମୋହନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।

Dr. Brajmohan Ram will assume office as the 28th Governor of Odisha.
ଓଡ଼ିଶାର ୨୮ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2026 at 10:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

28th Governor of Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ବ୍ରଜମୋହନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୨୮ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭପାଟି ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୋଟ୍ ୬ ଟିରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।

Dr Brajmohan Ram
ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ (ETV Bharat Odisha)

ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରାଜନେତା । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଉପରେ-

ବ୍ରଜମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ । ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ୧୯୯୬ରୁ ୨୦୦୪ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଲାମୁ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଗାତାର ତିନିଥର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୧୯୯୬, ୧୯୯୮ ଓ ୧୯୯୯ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୧ରୁ ୧୯୯୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

  • ସାଂସଦ (ଲୋକସଭା): ସେ ୧୯୯୬ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର (ପୂର୍ବରୁ ବିହାରର ଅଂଶ ଥିବା) ପାଲାମୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୧୯୯୬, ୧୯୯୮ ଏବଂ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
  • ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ: ଲୋକସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୧୯୯୧ରୁ ୧୯୯୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।
  • ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ: ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଏସସି (SC) ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି-

୧୯୫୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୱାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାମ ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଲୋହରଦଗାସ୍ଥିତ ବି.ଏସ୍. କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ରାଜନୀତି ସହିତ ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି । ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

  • ଜନ୍ମ ତାରିଖ: ୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୮ (ପାଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୱା ଠାରେ ଜନ୍ମିତ)
  • ଶିକ୍ଷା: ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ (୧୯୮୧) ଏବଂ ଲୋହାରଦାଗାର ବି.ଏସ୍. କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ
  • ବୃତ୍ତି: ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ଜଣେ କୃଷକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ

ନବ ନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରମ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଜୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତମୂଳକ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଭାବନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରୁ । ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସଫଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।"

ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଆଜି ପତ୍ନି ତଥା ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । 3 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି:-

  1. ସିକ୍କିମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର- କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
  2. କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର- ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
  3. ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ- ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
  4. ଡକ୍ଟର ସୁଧା ଯାଦବ- କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
  5. ଡକ୍ଟର ଢାଲ ସିଂହ ବିସେନ୍‌- ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
  6. ଶ୍ରୀ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଗୌତମ- ସିକ୍କିମର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ

ଉପରୋକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶପଥ ନେଲେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA NEW GOVERNOR
ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ
DR BRAJMOHAN RAM
ଓଡ଼ିଶାର ୨୮ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ
28TH GOVERNOR OF ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.