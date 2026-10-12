ଓଡ଼ିଶାର ୨୮ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ
ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ବ୍ରଜମୋହନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ।
Published : October 12, 2026 at 10:20 PM IST
28th Governor of Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ବ୍ରଜମୋହନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୨୮ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭପାଟି ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୋଟ୍ ୬ ଟିରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ।
ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରାଜନେତା । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଉପରେ-
ବ୍ରଜମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ । ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ୧୯୯୬ରୁ ୨୦୦୪ ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପଲାମୁ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଲଗାତାର ତିନିଥର ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୧୯୯୬, ୧୯୯୮ ଓ ୧୯୯୯ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୯୯୧ରୁ ୧୯୯୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
- ସାଂସଦ (ଲୋକସଭା): ସେ ୧୯୯୬ରୁ ୨୦୦୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର (ପୂର୍ବରୁ ବିହାରର ଅଂଶ ଥିବା) ପାଲାମୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୧୯୯୬, ୧୯୯୮ ଏବଂ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ।
- ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ: ଲୋକସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ୧୯୯୧ରୁ ୧୯୯୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ।
- ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ: ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଏସସି (SC) ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି-
୧୯୫୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ପଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୱାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାମ ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଲୋହରଦଗାସ୍ଥିତ ବି.ଏସ୍. କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ରାଜନୀତି ସହିତ ସେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି । ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଜନ୍ମ ତାରିଖ: ୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୮ (ପାଲାମୁ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦୱା ଠାରେ ଜନ୍ମିତ)
- ଶିକ୍ଷା: ରାଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ (୧୯୮୧) ଏବଂ ଲୋହାରଦାଗାର ବି.ଏସ୍. କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ
- ବୃତ୍ତି: ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ଜଣେ କୃଷକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ
ନବ ନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରମ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମଜୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତମୂଳକ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଭାବନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁ । ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସଫଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ।"
Heartiest congratulations to Shri Braj Mohan Ram Ji on his appointment as the Hon'ble Governor of Odisha. I look forward to his guidance and support in our collective efforts towards building a prosperous, inclusive and developed Odisha. May his tenure further strengthen the spirit of service and the aspirations of our people. My best wishes for a successful and fulfilling tenure. @BrajmohanRamBjp— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 12, 2026
ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଆଜି ପତ୍ନି ତଥା ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ । 3 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡ. ଜୟଶ୍ରୀ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟର ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।— Governor Odisha (@GovernorOdisha) October 12, 2026
ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି:-
- ସିକ୍କିମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମାଥୁର- କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
- କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକର- ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
- ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ- ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
- ଡକ୍ଟର ସୁଧା ଯାଦବ- କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
- ଡକ୍ଟର ଢାଲ ସିଂହ ବିସେନ୍- ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
- ଶ୍ରୀ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଗୌତମ- ସିକ୍କିମର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ
ଉପରୋକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶପଥ ନେଲେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର