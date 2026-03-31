କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମିତ୍ତଲ ଓ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଶଙ୍କା, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଭୂମିପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 31, 2026 at 9:41 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାଲିଯିବ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା । ଗତ ସରକାର ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିବାର ୨୧ ମାସ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣୀ, ଜମି ମାପ, 3A, 3D ଓ 3Gରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା । ଅନ୍ୟପଟେ ମିତ୍ତଲ ଓ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଭୂମିପୂଜା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ।

ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଚୁକ୍ତିପତ୍ର:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଷ୍ଟିଲ୍‌ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ୨୦୨୩ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟୋକିଓଠାରେ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ଓ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ ମୁଖ୍ୟ ଏଇଜି ହାସିମୋତୋଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ଓ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨ ହଜାର ୨୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଦ୍ବାରା ବାର୍ଷିକ ୨୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନେଇ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ୧୬ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ।

୨୦୨୩ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମସଭା ବା ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ସବ:
ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମନଗର, ଖରିନାସୀ, ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟୁନ ୬ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କୁହା ଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୩ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରୁ "ଶାରଦା" ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଏନଜିଓ କମ୍ପାନୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେବା ପରେ ୨୦୨୩ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମସଭା ବା ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏଭଳି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ମହାକାଳପଡ଼ା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେତେବେଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଗାମୀ ।

ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ୧୬ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏହି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କେତେ ଷ୍ଟିଲ ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା:
ବାର୍ଷିକ ୨୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋଟ ୧,୪୫,୧୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ ଏଏମ(ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ) ଏବଂ ଏନଏସ (ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ) । ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଏମ ଏବଂ ଏନଏସ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ୧୪ ମେଟ୍ରିକ ଟନକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ସାଙ୍ଗକୁ ୯୦ ଏମଟିପିଏ ନିଜସ୍ୱ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ତହସିଲ ଅଧିନ ଖରନାସୀ, ବଡ଼ଟୁବି, ରାମନଗର, ବନ ବିହାରୀପୁର, ନିପାଣିଆ, ବରକୋଳିଖଳା ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହରିଆବାଙ୍କ ଓ ବାହାକୁଦ ଗ୍ରାମର ମୋଟ ୪୭୧୨.୫୨୨ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଇଡକୋ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିବାର ୨୧ ମାସ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣୀ, ଜମି ମାପ, 3A, 3D ଓ 3Gରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ।
ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନହେବାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଏମଏନଏସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷିତ ରୋଜଗାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଯୁବକ ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତ କୁହନ୍ତି,"ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଏକ ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ । ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ମୋଟ ୪୭୧୨.୫୨୨ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଇଡକୋ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ।
ସେହିପରି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କୁହନ୍ତି,"କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଏକ ଶିଳ୍ପ ବିହୀନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଅନେକ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ସେହି ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ରାଜସ୍ୱ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ଶିଳ୍ପ ଗଲା କୁଆଡେ? ପ୍ରଶାସନିକ ମନ୍ଥରତା ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହରେ।ଜିଲ୍ଲା ଗଠନକୁ ୩୪ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ୧୦୦ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୦୦ ଶିଳ୍ପ ନାରାରୁ ବାଦ ପଡିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା।ସେହିପରି ବିଜେଡି ଶାସନର ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବିଜେଡି ଶାସନର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୧ ମାସର ସରକାରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡିପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଇଡକୋକୁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିବା କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ:
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ କୁହନ୍ତି,"ଏଏମଏନଏସ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ୧୧(୧)ରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିସ ଜାରି ପରେ ୩(ଏ)ରେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ,୩(ଡି)ରେ ଏହାର ଜମିର କିସମ ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩(ଜି)ରେ ଜମିର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ" ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମନଗର, ଖରିନାସୀ, ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟୁନ ୬ ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କୁହା ଯାଇଥିଲା ।
କମ୍ପାନୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ଓ ନିପ୍ପନ ଷ୍ଟିଲ ପକ୍ଷରୁ ମେଗା ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିବା ସହ ଏନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେଡି ହେଉଛି ୪୦ ଚୋରଙ୍କ ଦଳ । ବିଜେଡି ମିଥ୍ୟାର ସୌଦାଗର ସାଜିଛି । ମିଛ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି । AMNS ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କେଉଁଠି କହିନାହିଁ । AMNS ହେଉଛି ଏକ ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ । ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ, ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ବି ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାରାଦୀପରେ ସଂସ୍ଥାର କଲୋନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଇସି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି । ଇସି ଆସିଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ବିଜେଡି ସରକାର ମିଥ୍ୟା ଗପ ଗପି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ୨୫ ବର୍ଷ ବିତାଇଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

STEEL PLANT IN KENDRAPARA
