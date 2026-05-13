ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ଶାବଳରେ ପିଟି ପିଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାନ୍ଧି ନିର୍ଘାତ ମାଡ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : May 13, 2026 at 1:17 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ତିରିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲୁଘୁଟୁ ଗ୍ରାମରେ ଡବଲ ମର୍ଡର । ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବକ, ଶାବଳରେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି । ମୃତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ କୁଲୁଘୁଟୁ ଗ୍ରାମର ଗୋପୀନାଥ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରଣା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ସେହି ଗ୍ରାମର ମୋଚକା ଆଲଦା । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ଯା କରିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଶାବଳରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି (ବୁଧବାର) ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮.୩୦ରୁ ୯.୦୦ଟା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋଚକା ଆଲଦା ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗୋପୀନାଥ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରଣା ଆସୁଥିବା ଦେଖି ମୋଚକା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୁହା ଶାବଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଗୋପୀନାଥ ଓ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ:
ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋଚକାକୁ କାବୁ କରି ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି । ତିରିଂ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କେବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଏସପି ଯଦୁନାଥ ଜେନା, ଏସଡିପିଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡକାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେପଟେ ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ