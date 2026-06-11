ETV Bharat / state

'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସବୁଥିରେ ଫେଲ'- କଂଗ୍ରେସ

କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ପଦ୍ମଦଳ ଏବଂ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Double engine government has failed in everything Congress
'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସବୁଥିରେ ଫେଲ'- କଂଗ୍ରେସ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CONGRESS CRITICISE DOUBLE ENGINE GOVT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନହିତକର ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର ହିସାବ ଦେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର । ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଯୋଜନା ବଦଳାଇ ରଙ୍ଗ ମାରି ବିକାଶର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ ବିକାଶ ହୁଏନାହିଁ । ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ସରକାରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ, ଆଜି (ଗୁରୁବାର) କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ପଦ୍ମଦଳ ଏବଂ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସବୁଥିରେ ଫେଲ'- କଂଗ୍ରେସ (ETV BHARAT ODISHA)



ସବୁ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ, ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି
ରାଜ୍ୟରେ ୨ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମିଳନୀରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି କଂଗ୍ରେସ । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଥିଲା ପଦ୍ମଦଳ, ହେଲେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିଯାଇଥିଲେ ବି ଏହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ଜନତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେବାରେ ସରକାର ବିଫଳ । ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ।


ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଚାଲିଛି । ୨ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର ।

ହଜାରର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କମି ଗଲାଣି । ଏହାସହ ରାଜସ୍ବ ଆୟ ମଧ୍ୟ 3.5 ପ୍ରତିଶତ କମିଛି । ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ
ଦୈନିକ 18ରୁ 20 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଦିନ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି । 65 ହାଜର ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ଦେବେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କେତେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ।

Double engine government has failed in everything Congress
'ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସବୁଥିରେ ଫେଲ'- କଂଗ୍ରେସ (ETV BHARAT ODISHA)
ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନିଗମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 4 ଦ୍ଵାର ଖୋଲିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହେଲେ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବୁ କହିଥିଲେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନିଶା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ମଦର ଆସର ଖୋଲିଦେଲେ ସରକାର । ନିଶା ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ନିଶା ଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଫଳ, ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ରଜନୀ ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।

୨୦୧୪ରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି । ବିଜେପିର ୧୨ ବର୍ଷ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରର ତୃତୀୟ ପାଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଦଳ ସଫଳତା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଡ଼ମ୍ବିତ ଦଶନ୍ଧି, ବିଫଳତାର ଦୁଇ ବର୍ଷ; ବିଜେପି ସରକାରର ୨୪ ମାସରେ ୧୨ ବିଫଳତା ଗଣେଇଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ୨ ବର୍ଷ; ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଓ ଗୌରବମୟ ଦିବସ : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

କଂଗ୍ରେସ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଜେପି
CONGRESS ATTACK BJP
CONGRESS CRITICISE DOUBLE ENGINE
CONGRESS TARGETS BJP
CONG CRITICISE DOUBLE ENGINE GOVT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.