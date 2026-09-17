ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର; ଡବଲ ବିକାଶ ନାରା ଏବେ ଡବଲ ଧୋକାରେ ପରିଣତ: ବିଜେଡି
ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦୁଇ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 17, 2026 at 7:25 PM IST
BJD Target BJP women safety, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଡବଲ ବିକାଶ ନାରା ସହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା କରିଥିଲା ବିଜେପି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଧୋକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ହ୍ରାସ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ହରିଲୁଟ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଦାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଁଛି । ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ଥର ବ୍ୟୟ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି । ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦୁଇ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ।
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ବିଜେପି ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରକୁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଡବଲ ବିକାଶ ନାରା ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ଧୋକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ୧୮.୧୯% ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ବିହାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ ହେବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ।
ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଚଳିତ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ୩.୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୨୮% ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଛି । ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ୧.୫ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦବୀ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂରଣ କରାଯିବ । ଏଥିରୁ ୬୫,୦୦୦ ପଦବୀ ପ୍ରଥମ ୨ ବର୍ଷରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । ସରକାରକୁ ଆସିବାର ଅଢେଇ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ୪୫,୦୦୦ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଦାବି କରୁଛି । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୩୯,୦୦୦ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ବିଜେପି କେବଳ ୬,୦୦୦ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ”ସେହିପରି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗତ ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଚୋରି, ବାଲି ଚୋରି ଉକ୍ରଟ ରୂପ ନେଇଛି । ରାଜ୍ୟର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଧିକ ରହୁଛି । ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ । ୩ ଜଣ ସାଂସଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କାମ ଆଗକୁ ବଢୁନଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ନଗ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ।
ଏମଏମଡିଆର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖଣି ଓ ଖଣି ଥିବା ଜମି ଉପରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡାଇ ନିଆଗଲା । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଓଡିଶା ଖଣି ଟିକସର ବକେୟା ବାବଦକୁ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ହରାଇଲା । ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇବ । ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ଭଳି ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ ବିଲକୁ ବିଜେପିର ଲୋକସଭାରେ ଥିବା ୨୦ ସାଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଥିବା ୫ ସାଂସଦ ହାତ ଟେକି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବିଜେପିର ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଆଗକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପଛକୁ ଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବ ବିଜେଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: MMDRକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି-ବିଜେଡି: 'ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେଡି'- ଅମର, 'ପଦବୀ ଲାଳସାରେ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି'- ଲେନିନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର