ETV Bharat / state

ତୁଫାନ ବିନ୍ଧାଣି ହତ୍ୟା ମାମଲା: ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁଇ ଗୁରୁତର

ପୁଣି ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିରେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଆହତ ।

Double Encounter by Rourkela Police
ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 20, 2026 at 10:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଉରକେଲା: ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସେକ୍ଟର-6 ତୁଫାନ ବିନ୍ଧାଣି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୋଲିସର ଗୁଳି ମାଡରେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ହେଲେ ଚୁନୁ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ।

ଝିରପାଣି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ତୁଫାନ ବିନ୍ଧାଣି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଜବାବରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ।

ପୋଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅପରାଧୀ । ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି । ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

Double Encounter by Rourkela Police
ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)

ନିକଟରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ତାଳଚେରର ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଏନାକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ହଣ୍ଡପା ଥାନା ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୋଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

Double Encounter by Rourkela Police
ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର (ETV Bharat)

କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦୁଝର ମହୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ଡକାୟତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ସମେତ 40ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ନଗଦ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଆହତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସୁନ୍ଦରଗଡ

TAGGED:

TUFAN BINDHANI MURDER CASE
ପାଲଟା ଗୁଳିରେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଆହତ
ତୁଫାନ ବିନ୍ଧାଣି ହତ୍ୟା ମାମଲା
ROURKELA POLICE ENCOUNTER
ROURKELA DOUBLE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.