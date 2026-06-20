ତୁଫାନ ବିନ୍ଧାଣି ହତ୍ୟା ମାମଲା: ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ଦୁଇ ଗୁରୁତର
ପୁଣି ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିରେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଆହତ ।
Published : June 20, 2026 at 10:22 AM IST
ରାଉରକେଲା: ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସେକ୍ଟର-6 ତୁଫାନ ବିନ୍ଧାଣି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୋଲିସର ଗୁଳି ମାଡରେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ହେଲେ ଚୁନୁ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ।
ଝିରପାଣି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ତୁଫାନ ବିନ୍ଧାଣି ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଜବାବରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅପରାଧୀ । ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି । ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ନିକଟରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ତାଳଚେରର ଏକ ସୁନା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଏନାକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ହଣ୍ଡପା ଥାନା ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ଦୁଇ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୋଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।
କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦୁଝର ମହୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ଡକାୟତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ସମେତ 40ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକର ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ନଗଦ ୧୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସୁନ୍ଦରଗଡ