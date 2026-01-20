ଭିତରକନିକା ଓ ଚିଲିକାରେ ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ
ଆଜିଠାରୁ ଠାରୁ ୨୨ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଦିନ ଧରି ୪ଟି ରେଞ୍ଜର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା କରାଯିବ। ଗଣନାରେ ବାଇନାକୁଲାର, ଜିପିଏସ, କ୍ୟାମେରା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାମ ପ୍ରଭୃତି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଉଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଚିଲିକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡ଼ଲଫିନ୍ ଗଣନା । ଆଜିଠାରୁ ଠାରୁ ୨୨ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଦିନ ଧରି ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା କରାଯିବ। ଧାମରା ମୁହାଣ ଠାରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ଯରେ ଏବଂ ଭିତରକନିକା ମଧ୍ଯରେ ଥିବା କ୍ରିକ ଏବଂ ନଦୀରେ ଡଲଫିନ ଗଣନା କରାଯାଉଚି । ଗଣନାରେ ବାଇନାକୁଲାର, ଜିପିଏସ, କ୍ୟାମେରା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାମ ପ୍ରଭୃତି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଉଛି ।
ଚିଲିକାରେ ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା ପାଇଁ 18 ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭିତରକନିକାରେ ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା ପାଇଁ ୯ଟି ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମରେ ୩ରୁ ୫ଜଣ ଗଣନାକାରୀ ସାମିଲ ହେବା ସହ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ଯରେ କିଛି ଟିମ ନଦୀ ଓ କ୍ରିକରେ ଆଉ କିଛି ଗଣନାକାରୀ ଟିମ ଡଲଫିନ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗଣନା ସକାଳ ସକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ୪ଟି ରେଞ୍ଜର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଗଣନା କରାଯିବ। ଭିତରକନିକା ସଂଲଗ୍ନ ନଦୀ, କ୍ରୀକ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ୫ ପ୍ରଜାତିର ଯଥା ଇରାୱାଡି, ବଟଲନୋଜ, ହମ୍ପବ୍ୟାକ,ଫିନ୍ଲେସ ପାରିପଏସ ଓ ଗାଙ୍ଗଟିକ ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି।
କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ କୁମ୍ଭୀର ?
ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ୨୦୧୫ରୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଲଫିନ ଗଣନା କରାଯାଉଛି।ବନବିଭାଗ ତଥ୍ଯ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମୋଟ ୧୧୨ଟି, ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ମୋଟ ୬୨ଟି, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ମୋଟ ୩୪୨ଟି ଏବଂ ୨୦୨୨ରେ ୫୫୦ଟି ଡଲଫିନ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୭୩୩ଟି ଡ଼ଲଫିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ୫୫୦ଟି ଡ଼ଲଫିନ ଚିହ୍ନଟ ହେବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗହୀରମଥା ଓ ଭିତରକନିକା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟିମ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଡ଼ଲଫିନ ଗଣନା ସଠିକ ଭାବରେ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା।
