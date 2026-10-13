ସମ୍ବଲପୁରରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଆତଙ୍କ: ୬ ମାସରେ ୨୪୯୭ ଜଣ ଶିକାର, ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ SMCର 'ABC' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର DHHରେ ୨,୪୯୭ଟି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 13, 2026 at 10:39 PM IST
Dog bite menace in Sambalpur, ସମ୍ବଲପୁର : ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ସମସ୍ୟା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି । ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଭୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଷା କୁକୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଭୟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH)ରେ ମୋଟ ୨,୪୯୭ଟି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ।
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କୁ କୁକୁର କାମୁଡା ର ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଅଇଁଠାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରେଶ ମୁଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲି ହଠାତ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପଛ ପଟୁ ଆସି ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା l ସେଟା ଗୋଟିଏ ବୁଲା କୁକୁର ଥିଲା l ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମହାନଗର ନିଗମର ଗାଡ଼ି ଆସି ବୁଲା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଉଥିଲା l ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ନିଆ ଯାଉଥିବା ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ l ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହି ବୁଲା କୁକର ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିଆଯାଉ ନଚେତ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଉ l"
ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମନ୍ଧାତା ଲୁହା କହିଛନ୍ତି, "ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ କୁକୁରଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଯାତାୟାତ କରିବା ବେଳେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ବି ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୪୦0 ରୁ ୫୦୦ ଟି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ— ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଭ୍ୟାକସିନେସନ୍ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉ।"
ତେବେ କଣ ପାଇଁ କୁକୁର କାମୁଡା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ?
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ପଶୁ ପ୍ରେମୀ କେଶବ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଗତ 6 ମାସରେ 1741 ଟି ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ଆସିବା ପଛରେ 3 ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଏନିମଲ ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ABC) ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆହତ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ କୁକୁରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ରହିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କୌଣସି ଶେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ (Shelter House) ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ। ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୁକୁରମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆକ୍ରାମକ (Aggressive) ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ସହ ABC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି l "
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି:
- ABC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା: SMC ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଓ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉ ।
- ଶେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା: ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୁଲା ଓ ଆହତ ପଶୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ।
- ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା (୭୫୬ଟି) ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟିକାକରଣ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ ।
- DHHରେ ଆଣ୍ଟି-ରେବିଜ୍ ଭ୍ୟାକସିନ୍ ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଯୋଗାଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାରି ରଖାଯାଉ ।
୬ ମାସର ମାସିକ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଚିତ୍ର:
ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 437ଟି ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡା ଓ 85ଟି ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡା ହୋଇଛି l ଏହି ମାସରେ 639ଟି ଭ୍ୟାକସିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି l ଏପ୍ରିଲରେ 282ଟି ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା, 125ଟି ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ହୋଇଛି l ଏହି ମାସରେ 571ଟି ଭ୍ୟାକସିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି l ଠିକ୍ ସେହିପରି ମେ ମାସରେ 331ଟି ବୁଲା କୁକର କାମୁଡା, 123 ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କେସ୍ ହୋଇଛି, ଏହି ମାସରେ 603ଟି ଭ୍ୟକସିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି l
ଜୁନ୍ ମାସରେ 284ଟି ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା, 172ଟି ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କେସ୍ ହୋଇଛି l ଏହି ମାସରେ 633ଟି ଭ୍ୟାକସିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି l ଜୁଲାଇରେ 244ଟି ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଓ 101ଟି ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏହି ମାସରେ 478ଟି ଭ୍ୟାକସିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି l ଆଉ ଗତ ଅଗଷ୍ଟରେ 163ଟି ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କେସ୍ ଓ 150ଟି ପୋଷା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କେସ୍ ହୋଇଛି l ଏହି ମାସରେ 442ଟି ଭ୍ୟାକସିନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି l
କୁକୁର କାମୁଡ଼଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ସିନିୟର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ସ୍ନେହଲତା ଜୟପୁରୀଆ କହିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ଣ୍ଣର ରହିଛି । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନକୁ ରନିଂ ୱାଟରରେ (ପାଣିରେ) ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଏହାପରେ ଆଣ୍ଟି-ରେବିଜ୍ ଭ୍ୟାକସିନ୍ (ARV) ଦିଆଯାଉଛି । କାଟେଗୋରୀ-୩ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କାମୁଡ଼ା କିମ୍ବା କ୍ଷତ ଅଧିକ ଗଭୀର ଥାଏ, ତେବେ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ (Immunoglobulin) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଆଇଡି (ID) ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୪ଟି ଡୋଜ୍ ଏବଂ ଆଇଏମ (IM) ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ୫ଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଛି । କେବଳ ସହରରୁ ନୁହେଁ, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମାସରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ରୁ ୬୦୦ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମହଜୁଦ ରହିଛି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର CDMPHO ଡାକ୍ତର ନୀଳମାଧବ ଶତପଥି କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଯେ କୌଣସି କୁକର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଭ୍ୟାକସିନ ଦିଆଯାଉଛି l"
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ବୁର୍ଲାରେ ଥିବା Animal Birth Control (ABC) room ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କେତେକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି l ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଜାରି ରହିଛି l ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରି ହୋଇଯିବ l ପୁଣି କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ଯଥା ଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୁକୁର କାମୁଡିଲେ କରନ୍ତୁନି ହେଳା, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଉପଚାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଚିନ୍ତାରେ ବିଏମସି: ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଏମଓୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର