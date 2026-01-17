କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓପିଡିରେ କଳାବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ରୋଗୀ ସେବା; ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ
ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର । ଓପିଡି ପରେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ।'
Published : January 17, 2026 at 3:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରଛି ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଆସୋସିଏସନ । ପିଜିଆଇଏମଆର ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ସରକାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ନେଚେତ ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ୍ କରିବ ବୋଲି ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି ସଙ୍ଘ । ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡଣ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛି ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ । ଏଥିସହିତ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଳା ବ୍ୟାଜ ପିନ୍ଧି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ଆସୋସେସନ ।
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏସ. ଆଶ୍ୱଥି । ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଆଶା କରୁଛୁ, ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେବେ । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।'
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'OPD ସରିବା ପରେ ରୋଗୀ ଆସିଥିଲେ । OPD ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କାଜୁଆଲଟି ଯିବାକୁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର କହିବା ପରେ ବି କାଜୁଆଲଟିକୁ ନ ଯିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ।'
ଏପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, 'ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର । ଓପିଡି ପରେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ।'
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଅସ୍ତିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଓପିଡି ସମୟ ଗଡିଯିବା ପରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆସିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ତଥାପି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାବି କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିବାରୁ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣ କର୍ମଟାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ।
ଏ ନେଇ ଡାକ୍ତର ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହି ଥାନାରେ ଅଭଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଆଜି କଳା ବ୍ୟାଜ ପରିଧାନ କରି ଶାନ୍ତିର ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
