ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ; ଏସମାକୁ ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଓମସା ସଭାପତି

ଜେଲ ଯିବୁ ପଛେ, ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓମସା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡ଼ଃ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

doctors strike will continue omsa president says
ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ; ଏସମାକୁ ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଓମସା ସଭାପତି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 3:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ଜାରି ରହିଛି ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ । ଜେଲ ଯିବୁ ପଛେ, ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓମସା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡ଼ଃ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ୧୦ ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଏକବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡ଼ଃ ମିଶ୍ର।

ଓମସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଗତକାଲି ଏକ ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ସଙ୍ଘର ବୈଠକ ବସି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଠିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ବି ଯୋଗ ଦେବେ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବି ଦାବି ହୋଇଛି। NHM କାମ ସମେତ ଟ୍ରେନିଂ ବି ବଏକଟ କରାଯିବ। JDA, RDA ଓ OMTA ସଂଘ ବି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଓମସାର ଆଲୋଚନା ଜାରି ଅଛି।

CDMO ଓ ୟଙ୍ଗ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପେନ ଡାଉନ କରିବାକୁ ଓମସା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଏକ ଓମସା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର କିଶୋର ମିଶ୍ର ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ; ଏସମାକୁ ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଓମସା ସଭାପତି (Etv Bharat)

'ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବିପଦରେ, ସେଠି ଏସମାରେ ଗିରଫ ହେବାକୁ ଡର କାହିଁକି'

ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଓମସା ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, 'ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି 2ୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି । ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି । ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ସେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ପାରିବ' ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏସମା ଲାଗୁହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖି ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଡାକ୍ତରମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କାୟଙ୍କଠାରୁ ମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବିପଦରେ ସେଠି ଏସମାରେ ଗିରଫ ହେବାକୁ ଡରିବୁ କାହିଁକି' ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନଆସିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀ ସେବା ବନ୍ଦ

TAGGED:

ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ
DOCTORS STRIKE
OMSA
ଏସମା
2ND DAY DOCTORS STRIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.