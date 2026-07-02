ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ' ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
10 ଦଫା ଦାବୀ ନେଇ ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ ଓ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 2, 2026 at 11:21 PM IST
OMSA DOCTOR STRIKE, ଭୁବନେଶ୍ବର/ ସମ୍ବଲପୁର : 10 ଦଫା ଦାବୀ ନେଇ ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବାହାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହିନସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କଟକର ଏସସିବି (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ (AIIMS) ଭଳି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଠାରେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେବା ସାମାନ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଅନେକ ରୋଗୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଲିନିକ୍ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (PHC) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (CHC) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) ଗୁଡ଼ିକରେ ବାହ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା (OPD) ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଓ ଦାବି ହେଉଛି-
ସରକାରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଦାବି ପୂରଣ ନହେବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଓମସା (OMSA) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କେବଳ ମୌଖିକ ଆଶ୍ୱାସନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ।
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ (OMSA) ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, OMSA ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲା ।
ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବହୁ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାଡର ରି-ଷ୍ଟ୍ରକଚରିଂ, Dynamic Assured Career Progression (DACP), Special Incentive ଏବଂ Place-based Incentive ପରି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବଦା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଦାବି ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।
"ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ" ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପୂର୍ବଭଳି ରୋଗୀସେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଓମସାର ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଅଭୁତପୂର୍ବ ସଙ୍କଟ, ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ
10 ଦଫା ଦାବୀ ନେଇ ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପାରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି l ଏନେଇ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ ଜେଡିଏର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଓମସା ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଖ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ରେଫର ହେଉଛନ୍ତି । ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓମସାର ଦାବୀ ପୂରଣ ନେଇ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବୀ କରିଛି, ଭୀମସାରର ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର ସଂଘ l
ଏନେଇ ଜେଡିଏ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (OMSA)ର ଚାଲିଥିବା ଧର୍ମଘଟ ବୁର୍ଲାର VIMSARରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଖ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଣ-ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ନିୟମିତ ରେଫରାଲର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସେବା ଯୋଗାଉ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଏକ ତୃତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ VIMSAR ଉନ୍ନତ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ଛୋଟମୋଟ ରୋଗର ଅତ୍ୟଧିକ ମାମଲା ଲୋଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନେ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବିନା ନିରନ୍ତର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି । ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବ । ଯାହା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପରିମାଣ ଉଭୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ । ଏହି ଭଳି ସମସ୍ୟା VIMSAR ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଟେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ ସମ୍ବଲପୁର