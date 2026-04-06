ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମିଳୁ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଓପିଏସସି ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସଚିବ

ମୋଟ୍ ୮୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ୧୦୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡାକ୍ତର ।

ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମିଳୁ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଓପିଏସସି ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସଚିବ
ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମିଳୁ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଓପିଏସସି ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସଚିବ (ETV BHARAT ODISHA)
Published : April 6, 2026 at 10:00 PM IST

କଟକ: କଟକ ଓପିଏସ୍‌ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଡିଗ୍ରିଧାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରତିବାଦ । ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିବା ଶତାଧିକ ଏମବିବିଏସ ଡାକ୍ତର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ ଓପିଏସ୍‌ସି ଦ୍ଵାରା ୫୨୮୪ ପଦବି ଆହ୍ବାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୩ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରୁ ୧୮୪୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ‌ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ।



ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏମବିବିଏସ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ୍ ପରେ ମୋଟ୍ ୮୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ୧୦୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳି ପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡାକ୍ତର ।

ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମିଳୁ ନାହିଁ ନିଯୁକ୍ତି, ଓପିଏସସି ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସଚିବ (ETV BHARAT ODISHA)

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ OPSC ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୮୪୦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୮୨୨ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛି ମେଧା ତାଲିକାରେ । ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ OPSC ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହକୁ ନେଇ OPSC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆଜି (ସୋମବାର) ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶାୟୀ ଡାକ୍ତର ଓମ ରାଉତରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।


ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓପିଏସସି ସଚିବ ବିଜୟ ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସବୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି । ଏ ବାବଦରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ୮୨୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ । ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା କରାଯାଉଛି । ଗତବର୍ଷ ଏନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଓପିଏସସି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ," ବୋଲି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।

