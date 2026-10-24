ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ଏବେ ଜେଲ୍ରେ; ଗିରଫକୁ ନେଇ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ସଫେଇ ରଖିଲେ DIG
ସିଜିମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ୍ ସେକ୍ୱେରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ କୁନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରଗରମ। ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ ଓ ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : October 24, 2026 at 11:11 PM IST
Dr Randall Sequeira in jail, କଳାହାଣ୍ଡି/ରାୟଗଡ଼ା: ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ୍ ସେକ୍ୱେରା ଏବେ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ରହିଛି।
ଏସବୁ ଭିତରେ, ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା, ଧମକ ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ସିଜିମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂଘର୍ଷ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଓ 'ମା ମାଟି ମାଳି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ'ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେପଟେ ଉଭୟଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି।
ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଗିରଫ, ରାୟଗଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଉଭୟ ଡାକ୍ତର ଓ କରାଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ୍ ସେକ୍ୱେରା ଓ କରାଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ; ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୬ ଓ ୭ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା । ତେବେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ନାମଞ୍ଜୁର ହବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଉପକାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଦଙ୍ଗା ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କାଶୀପୁର ଥାନାରେ ୮୫/୨୦୨୬ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ୍ ସେକ୍ୱେରା
ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲ୍ ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ଜନ୍ମ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ସ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରୁ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ସୱାଇ ମାନ୍ ସିଂହ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ରେ ଏମ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
୨୦୧୭ ମସିହାରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ।
କେବଳ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ରୋଗ ପଛରେ ଥିବା ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ପରିବେଶଗତ କାରଣକୁ ବୁଝିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିକଟରୁ ଦେଖୁଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ସେ ସିଜିମାଳି ଓ ଏହାର ଆଖପାଖର ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଡାକ୍ତର ରାଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି
ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିଜିମାଳି ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଗୋବିନ୍ଦ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ସେବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା କରୁଥିଲେ।
ତେବେ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରା ଏବେ ଜେଲରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବାରେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଗୋବିନ୍ଦ ନାଏକ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅଭାବ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି।
'ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ'
ଖଣି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସତ୍ୟ ମାହାର ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମଗିରି, ଖଣ୍ଡୁଆଳମାଳି, ତିଜିମାଳ, କଣ୍ଟାମାଳ, ବନ୍ତେଜି, ସାଗବାରି, ତଳଆମ୍ବଦର ଓ କେରପାଇ ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ସହ ଘରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝୁଥିଲେ। ଏପରିକି କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାରେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
'ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ', କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ
କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ର କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସିଆଡିମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜିବ ସିଂ ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ସରମବାଇ ଗାଁର ସୁନା ମାଝୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୬ ଓ ୭ ତାରିଖରେ ସିଜିମାଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପୁଲିସର ଲାଠିଚାଳନା ଓ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୁନା ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଖଣି କମ୍ପାନୀର ଚାପରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ଅଭିଯୋଗ - ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ DIG
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ରେଞ୍ଜ DIG ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଏକଙ୍କ ନାମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି।
ଏଥିସହ ଡିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି; ୨୫ରୁ ୩୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଉଭୟ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ର କାଣ୍ଟାମାଳ ଗାଁରେ ଖଣି ଖନନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ । ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ; ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧମକ, ହଇରାଣ ଓ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ରାଜ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ବି ଆଗରୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଘର ଭିତରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବା ସହ ପୋଲିସରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପକାଯାଇଥିଲା।
ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ
ସିଜିମାଳି ଓ କୁଟ୍ରୁମାଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିରୋଧ ଓ ସମର୍ଥନର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବିକା, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୬ ଓ ୭ ତାରିଖରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ୍ର କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଠେଙ୍ଗା ଓ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ଭଳି ଘଟଣାରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି।
ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ; ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ, ଏହି ୩ଟି ଦିଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଡାକ୍ତର ସେକ୍ୱେରାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ। ତେବେ ମାମଲା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଜିମାଳିରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କଲା ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, 3 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଜିମାଳିରେ ବିଜେପିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଜିମାଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା ବାମ ଦଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା/କଳାହାଣ୍ଡି