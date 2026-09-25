ETV Bharat / state

ଡାକ୍ତରରୁ ଆଇପିଏସ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି: ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରହିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ହେବାପରେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ,ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା, ସେନେଇ IPS ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର..

Bhubaneswar New DCP Saravana Vivek M Interview
IPS ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 5:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: IPS ଅଧିକାରୀ ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଡିସିପି ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚ୍‌ର ଏହି ଅଧିକାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ବର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ (DCP) ଭାବେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ଉପରେ ସେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ପ୍ରଣକେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ(SP) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପୂର୍ବରୁ IPS ସର୍ବଣା ବିବେକ. ଏମ୍. , ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁରେ MBBS ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ପରେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ରବରର ନୂଆ ଡିସିପି ହେବାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ, ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କେମିତି ରହିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ସେନେଇ ଯୁବ IPS ସର୍ବଣା ବିବେକ. ଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଛନ୍ତି ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।

IPS ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର (ETV Bharat)


ETV Bharat (ପ୍ରଶ୍ନ): ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିସିପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଭୂତି କିପରି ଥିଲା ?

ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ (ଉତ୍ତର): ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲି, ଆମକୁ କ୍ୟାଡର ଆସିଥାଏ । IPS ଚାକିରି ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ କ୍ୟାଡର୍‌ ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ମୋର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର୍‌ ଆସିଥିଲା । ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି । ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠା ଯାଇଥିଲା । ଏଠି ମୁଁ ଥାନାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି । ଏହାସହ ଏସପି ଅଫିସରେ ଟ୍ରେନିଂ ଓ କୋର୍ଟରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲି । ଏଠି ମୁଁ ଓଡି଼ଆ ଭାଷା ଶିଖିଥିଲି । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୋର କର୍ମଭୂମି । ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ତାହାକୁ ନେଇ କାମ କରିଛି, ଏଥିରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ଯେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଟିମୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସଫଳତା ପାଇଛୁ । ସେସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ମୋର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରହିବେ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଙ୍ଘ ସଦସ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମୋର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି । ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ।

Bhubaneswar New DCP Saravana Vivek M
ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଛନ୍ତି IPS ଅଧିକାରୀ ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ : ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା, ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ବେଳେ କେତେ ସହାୟତା କରିବ ?

ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ : ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଅନେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ । ଅପରାଧ ଚିହ୍ନଟ, କମ୍ ସମୟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଭଳି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । ସେ ସଫଳତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ । ସେଠାରେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ? ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ? ସେସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି ସେସବୁ କରିବୁ । ଅପରାଧ ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ଫୋକସ ରହିବ । ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ତାହାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।

Bhubaneswar New DCP Saravana Vivek M
ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି IPS ଅଧିକାରୀ ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଡାକ୍ତରରୁ IPS, ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଫେସନ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ?

ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ : ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ଫରକ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର । ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ୨୪x୭ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସେମାନେ ବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି । ପୋଲିସମାନେ ଯେମିତି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି, ଡାକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ, ଏକ୍ସ-ରେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି । ମୋ ମତରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମେଡିସିନ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର । ଆମ (ପୋଲିସ)ର ମେଡିସିନ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ଦିଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାଏ । ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ...ଆଇନ ଭିତରେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା କରି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ଲୋକଙ୍କର କିଭଳି ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ, ତାହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ । ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସାଧାରଣତଃ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଡରନ୍ତି । ପୋଲିସ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ । ତେଣୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେହି ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇ ଆମେ କାମ କରିବୁ ।

IPS Saravana Vivek M
IPS ଅଧିକାରୀ ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ?

ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ : ଏହା ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ । ଆଜିର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ସମ୍ବାଦିକ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଚିକିତ୍ସକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ବଢ଼ି ଗଲାଣି । ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ମୋତେ ଏ ଚାକିରି ଦରକାର । ମୋର ଏହି ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲି । ଏବେ ତାହା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସର୍ଭିସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ସର୍ଭିସ କରିବାର ରହିଛି । ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ । ଯେତେବେଳେ ମଉକା ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁଛୁ ।

Bhubaneswar New DCP Saravana Vivek M Interview
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଇପିଏସ ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ଙ୍କ ସହିତ ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା: ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଶୁଣାଣି, ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ

ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ବରକୁ ମିଳିବ ନୂଆ DCP


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BHUBANESWAR DCP SARAVANA VIVEK M
SARAVANA VIVEK IPS
ଆଇପିଏସ ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ
DR SARAVANA VIVEK M

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.