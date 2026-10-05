ETV Bharat / state

ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଅଚେତ୍‌ ହୋଇପଡିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, CPR ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଡାକ୍ତର

ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସଠିକ୍‌ ସମୟରେ CPR ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଚ୍ଚନାୟକ

Doctor Saves a Man Life By Giving CPR at Church in Paralakhemundi
ପୁନଃ ଜୀବନ ପାଇଥିବା ଜୁଏଲ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 5, 2026 at 3:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ CPR (କାର୍ଡିଓପଲମୋନାରି ରିସସିଟେସନ୍) ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଅଚେତ୍‌ ହୋଇପଡିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, CPR ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଡାକ୍ତର (ETV Bharat)

ପୁନଃ ଜୀବନ ପାଇଥିବା ଜୁଏଲ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ ହଳଦିଆ ଦେଖାଗଲା । ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି । ପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ।"

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜୁଏଲ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଏମିତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଗଲା । ଏହି ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ନୋଏଲ୍ ଇସାୟା । ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ପରେ ବିଳମ୍ବ ନକରି CPR ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 7 ମିନିଟ୍ ଧରି ଛାତିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।

Doctor Saves a Man Life By Giving CPR at Church in Paralakhemundi
ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଅଚେତ୍‌ ହୋଇପଡିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, CPR ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଡାକ୍ତର (ETV Bharat)


ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଚେତ ଥିବା ଜୁଏଲଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Doctor Saves a Man Life By Giving CPR at Church in Paralakhemundi
ଡାକ୍ତର ନୋଏଲ୍ ଇସାୟ (ETV Bharat)

ଡାକ୍ତର ନୋଏଲ୍ ଇସାୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୁଏଲ ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପରେ ହଠାତ୍‌ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ମୁଁ CPR ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । 7 ମିନିଟ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।"

Doctor Saves a Man Life By Giving CPR at Church in Paralakhemundi
ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ (ETV Bharat)

ଘଟଣାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ବୁଦ୍ଧି, ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଜୁଏଲ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ମାନବିକତା ଓ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସଠିକ ସମୟରେ CPR ଭଳି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହୃଦ୍‌ଘାତ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଏହି ଘଟଣା ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ହୃଦଘାତର 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମିନିଟ୍'; CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ

ମଝି ଆକାଶରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

TAGGED:

PARALAKHEMUNDI CHURCH CPR
DOCTOR SAVE LIFE GIVING CPR
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଚର୍ଚ୍ଚ ସିପିଆର
ସିପିଆର
CPR SAVE LIFE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.