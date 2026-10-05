ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଅଚେତ୍ ହୋଇପଡିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, CPR ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଡାକ୍ତର
ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସଠିକ୍ ସମୟରେ CPR ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଚ୍ଚନାୟକ
Published : October 5, 2026 at 3:34 PM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ CPR (କାର୍ଡିଓପଲମୋନାରି ରିସସିଟେସନ୍) ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଏହି ଘଟଣା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ପୁନଃ ଜୀବନ ପାଇଥିବା ଜୁଏଲ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ ହଳଦିଆ ଦେଖାଗଲା । ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି । ପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ।"
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜୁଏଲ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ଏମିତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଗଲା । ଏହି ସମୟରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ନୋଏଲ୍ ଇସାୟା । ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ଡାକ୍ତର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ପରେ ବିଳମ୍ବ ନକରି CPR ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 7 ମିନିଟ୍ ଧରି ଛାତିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଚେତ ଥିବା ଜୁଏଲଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଡାକ୍ତର ନୋଏଲ୍ ଇସାୟ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜୁଏଲ ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ମୁଁ CPR ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । 7 ମିନିଟ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।"
ଘଟଣାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ବୁଦ୍ଧି, ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଜୁଏଲ ଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ମାନବିକତା ଓ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସଠିକ ସମୟରେ CPR ଭଳି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହୃଦ୍ଘାତ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଏହି ଘଟଣା ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ହୃଦଘାତର 'ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମିନିଟ୍'; CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ, ସ୍କୁଲଠୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ
ମଝି ଆକାଶରେ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, CPR ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି