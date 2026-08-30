ETV Bharat / state

କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ, ଜେଲ୍ ଗଲେ ମାର୍ଶାଘାଇ ସରପଞ୍ଚ

ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Doctor in Duty misbehaved by Sarpanch Kendrapada accused Arrested
କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ, ଜେଲ୍ ଗଲେ ମାର୍ଶାଘାଇ ସରପଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ସରପଞ୍ଚ । ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍‌ରେ ପଶି ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେବା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ, ଜେଲ୍ ଗଲେ ମାର୍ଶାଘାଇ ସରପଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)

ଡ୍ୟୁଟିରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେଲେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୮ ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତି ୧:୪୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ୩ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମ୍‌କୁ ଆସିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ସମୟରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଜଣକ ରୋଗୀ ଦେଖୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଖରାପ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜୁଣ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଲିଖିତ ରହିଛି ।

Sarpanch jailed on charges of misbehaving with a female doctor on duty.
କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ସରପଞ୍ଚ (ETV Bharat Odisha)

ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଧମକ:
ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାନେ ହେଲେ ଜୁଣ ସରପଞ୍ଚ ଭାଗବତବେହେରା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁମନ ବେହେରା ଏବଂ ୩ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କାଳିଆ ବୋଲି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ।​ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଶି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାର୍ଶାଘାଇରୁ ହଟାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ମାମଲା ରୁଜୁ, ସରପଞ୍ଚ ଗିରଫ ଓ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ:
ଏନେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତପନ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ BNSର ଧାରା 126(2), 115(2), 329(4), 296, 74, 77, 351(3), 132, 3(5) ଏବଂ ମେଡିକେୟାର ସର୍ଭିସ ପରସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡିକେୟାର ସର୍ଭିସ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ (ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ଭାୟୋଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମେଜ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି) ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୮ର ଧାରା ୩ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ Cognizable ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଥାନା କେସ୍ ନଂ ୩୬୦/୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ୍

ଲୁଣା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି

ବନ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଧାନ ଫସଲ, ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଜୀବନ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

DOCTOR MISTREATED IN DUTY
KENDRAPADA DOCTOR MISTREATED
SARPANCH MISBEHAVED DOCTOR IN DUTY
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର
DOCTOR IN DUTY KENDRAPADA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.