ETV Bharat / state

AIIMSରେ ଉତ୍ତେଜନା, ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ

ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

AIIMS
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 4:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏମ୍ସ (AIIMS) ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୃତ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଡାକ୍ତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣା ପରେ ମେଡିସିନ ବିଭାଗର B-6 ୱାର୍ଡରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏପଟେ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

Shibashankar Behera
ମୃତକ ଶିବଶଙ୍କର ବେହେରା (Screenshot from Social Media (instagram))

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଯାଆଳା ଅଞ୍ଚଳର ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ଶିବଶଙ୍କର ବେହେରା ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମୃତକ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।


ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉନଥିଲେ । ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ।"

DOCTOR ASSAULTED AT BHUBANESWAR AIIMS AFTER PATIENT DEATH
AIIMSରେ ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat)

ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ।

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏମ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍‌ ହେଲା ପୋଲିସ୍‌

ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗଦେଇ ହାଇୱା ଫେରାର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବାଲି ମାଫିଆ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

AIIMS BHUBANESWAR
PATIENT DEATH VIOLENCE AIIMS
DOCTOR ASSAULTED BHUBANESWAR AIIMS
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ
AIIMS DOCTOR ASSAULTED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.