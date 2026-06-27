AIIMSରେ ଉତ୍ତେଜନା, ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ
ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 27, 2026 at 4:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏମ୍ସ (AIIMS) ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୃତ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଡାକ୍ତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଘଟଣା ପରେ ମେଡିସିନ ବିଭାଗର B-6 ୱାର୍ଡରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏପଟେ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଯାଆଳା ଅଞ୍ଚଳର ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ଶିବଶଙ୍କର ବେହେରା ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମୃତକ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, "ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିବା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉନଥିଲେ । ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ।"
ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏମ୍ସ ପରିସରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏମ୍ସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍ ହେଲା ପୋଲିସ୍
ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗଦେଇ ହାଇୱା ଫେରାର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବାଲି ମାଫିଆ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର