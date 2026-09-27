ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କର ହେବ DNA ଟେଷ୍ଟ; ଲ୍ୟାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସରକାର
ନନ୍ଦନକାନନରେ DNA ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲ୍ୟାବ୍ ନାହିଁ । ଉପଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟାବ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 27, 2026 at 7:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିସହ ବୈଷୟିକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ଓ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ DNA ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ନନ୍ଦନକାନନରେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲ୍ୟାବ୍ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଭାରତର କେଉଁ ଠାରେ ଲ୍ୟାବ ରହିଛି ତାହା ଖୋଜିବା ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟାବ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି PCCF (Principal Chief Conservator of Forests) ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି ।
PCCF ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ STF ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନରେ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଆଗକୁ ସେମାନେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରହିବେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବେ, ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଶାବକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଭୋକ, ଆଚରଣ ଓ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଡାଏଟ୍ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ବି ସାମିଲ କରାଗଲଣି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ 5 ଶାବକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସୁଛି ।
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନଲ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏସଟିଏଫ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ଧରାପଡ଼ିବେ । ଏସଟିଏଫ ସମେତ Wildlife Crime Control Bureau- WCCB ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ଏ ତଦନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଛି ୫ ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଓଜନ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚାଲିଛି ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓରାଙ୍ଗଓଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ, ଫେରିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ; ଡାଏଟ୍ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ