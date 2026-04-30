ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ଘଟଣା: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପର ହେଲା ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ

ସୁପାରିକିଲର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ସିଂହ ଓରଫ୍ ଗୋଲୁ ସମେତ ମୋଟ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରିଛି ପୋଲିସ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 30, 2026 at 8:20 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ନଅ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ଝିଆରୀ, ପୁତୁରା ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳୁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ସୁପାରିକିଲର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ସିଂହ ଓରଫ୍ ଗୋଲୁ ସମେତ ମୋଟ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ କରିଛି ପୋଲିସ । ସେପଟେ ଗୁରୁବାର ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ସିଂହ ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ କରାଯାଇଛି ଡି.ଏନ୍.ଏ ଟେଷ୍ଟ । ହେଲେ କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତର କରାଯାଇଛି ଡି.ଏନ୍.ଏ ଟେଷ୍ଟ, ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଏହି ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲର ଏଫ୍.ଏମ୍.ଟି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସୁଦୀପା ଦାଶଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ୱାଦଦାତା ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳୁ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ସୁପାରି କିଲର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ସିଂହ ଓରଫ୍ ଗୋଲୁ ଏବଂ ସୁଧୀରଙ୍କ ଝିଆରୀ ନିବେଦିତା ପାତ୍ର ଓ ପୁତୁରା ତୁଷାର ପାତ୍ର ଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ସିଂହର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ମେଡିକାଲରେ କରାଯାଇଥିଲା ଡି.ଏନ୍.ଏ ଟେଷ୍ଟ ।ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ମେଡିକାଲର ଏଫ୍.ଏମ୍.ଟି ବିଭାଗକୁ ନିଆଯାଇ ଏହି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ । ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତର କରାଗଲା ଡି.ଏନ୍.ଏ ଟେଷ୍ଟ । ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ଏହି ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲର ଏଫ୍.ଏମ୍.ଟି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାଶଙ୍କ ସହିତ ଏ ନେଇ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ– ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସହିତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ସୁପାରିକିଲର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ସିଂହର ଡି.ଏନ୍.ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହି ଟେଷ୍ଟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?

ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାଶଙ୍କ ଉତ୍ତର- ଡି.ଏନ୍.ଏ ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି, ତାର ପରିଚୟକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କିପରି କରିହେବ, ତାହା ମାମଲାରେ ରହିଥାଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରର ବାୟାଲୋଜିକାଲ ସାମ୍ପଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଲେ ତାହାକୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ରଖି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଯେ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ତାର ସେହି ଅପରାଧ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱବହନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏଠାରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଷ୍ଟର ସାମ୍ପଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟେରୀ ଏବଂ ରିଜନାଲ୍ ଫରେନସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲେବ୍ରୋଟେରୀକୁ ପଠାଯିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବହନ କରିଥାଏ ।


ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ– ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସିନ୍-ରିକ୍ରିଏସନ୍ ସମୟରେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାହାର ଡେମୋ ଦେଖାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜିର ଡି.ଏନ୍.ଏ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଡି.ଏନ୍.ଏ ସହିତ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କ ଡି.ଏନ୍.ଏ ସହିତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ ନାଁ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ?


ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାଶଙ୍କ ଉତ୍ତର- ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୁଧିର ପ୍ରାୟାସ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ନଖରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବେ କିମ୍ୱା ତାଙ୍କର କେଶକୁ ଟଣାଟୁଣି କରିଥିବେ, ଏହି ସମୟରେ ନଖରେ ଚର୍ମର ରହିଥିବା ଏପିଥିଲିୟଲ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ । ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟା ସମୟରେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲା କି ନୁହେଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ।


ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ– ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପତାପ ଓରଫ ଲମ୍ୱୁ ର ଡି.ଏନ୍.ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନା ଅନ୍ୟ କାହାର, ଏଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ କି?

ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାଶଙ୍କ ଉତ୍ତର- ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଯାହା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ଯେହେତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଅପରାଧୀ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ଅପରାଧିରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।


ଇଟିଭି ଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ– ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ମୃତକଙ୍କ ଶବ ମିଳିବା ସମୟରେ ଶବ ଗଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ?

ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପା ଦାଶଙ୍କ ଉତ୍ତର- ଶବବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଯାହା ଜଣାପଡିଛି, ମୃତକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ଶବରେ ବହୁ କ୍ଷତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷତ ରହିଥିଲା । ଏପରିକି ମୃତ ସୁଧୀରଙ୍କ ଛାତିରେ କ୍ଷତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁଧୀରଙ୍କ ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଅଧିକା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକି କୌଣସି ଶକ୍ତ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲାଠୀ, ଦଣ୍ଡାରେ ଆଘାତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଶବ ଅଧିକ ଗଳିତ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମାତ୍ରାଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳିଗୁଳି କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କାରଣରୁ ଶବ ଗଳିତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

