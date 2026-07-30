DM ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଘଟଣାରେ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST
DM SCHOOL STUDENT DEATH, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ DM (Demonstration Multipurpose) ସ୍କୁଲର ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସିଂ(୭)ଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅବହେଳା ପାଇଁ କୁନି ଝିଅଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇ ହୋହଲ୍ଲା କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଭୁଲ ଖୋଜିବାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି (fact-finding committee) ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଖେଳ ଛୁଟିରେ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ସ୍କୁଲର କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ବାହାରି କେମିତି ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଜଳଫୁଆରାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଭୁଲ ଖୋଜିବ ୭ ଜଣିଆ କମିଟି
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାରେ କାହାର ଅବହେଳା ରହିଛି, ତାହା ଖୋଜିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତତ୍ପର ହୋଇ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ । କମିଟିରେ ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି କମିଟି ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
ଅବହେଳା ମାନିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରଫେସର ମାନସୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମେ ପିଲାକୁ ହରେଇଛୁ । ଯାହାକୁ ଆମେ ୫ ବର୍ଷ ପଢ଼େଇଥିଲୁ । ସେ ପିଲାଟି ବାଳବାଟିକାରୁ ଆଡମିଶନ ନେଇଥିଲା । ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତା ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଓ ସହାନୁଭୂତି ରହିଛି । ଅବହେଳା ହେବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏମିତି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ । ସ୍କୁଲକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି । କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ତାହା ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପିଲାଟି ଟିକିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତା ବାପା ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖୁଏଇବାକୁ ଆସୁଥିଲା । ହେଲେ ତା ବାପା କାଲି ଆସିନଥିଲେ । କାଲି ବାପା ନ ଆସିବାରୁ ପିଲାଟି ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଧରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ।"
ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯିବ
"ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠେଇବି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ କାଲି ରାତି ଯାଏ ଥିଲେ । ଆଜି ବି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ । ବାପା ମା ପୁରୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ । ଏହି କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ । ସିସିଟିଭି ତଦାରଖ କଲେ କାହାର ଦୋଷ ଜଣାପଡ଼ିବ । ସେ ଆଇକାର୍ଡ ପକେଇନଥିଲା । କାହା ଅବହେଳାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମେ କାରଣ ଖୋଜୁଛୁ," ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ।
ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ
ସହିଦନଗର ଥାନାଧିକାରୀ ସୁଚିତ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଏନେଇ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ୧୦୬- ୧ ଦଫାରେ (ମାମଲା ନଂ. ୩୯୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।"
ପୋଲିସର ବି ଅବହେଳା !
ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି,"ସିସିଟିଭି ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ୩ଟା ଗେଟ୍ ପାରି ହୋଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା ରହିଛି । ଏପରିକି ପୋଲିସ ବାରାକରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ହୋଇଛି । ଛୁଆଟି ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଦାୟୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର," ବୋଲି ଭଟ୍ଟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା; ଖେଳଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଇ ଫେରିଲେନି ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ପାଣିକୁଣ୍ଡରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାତ୍ରପଡା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରନ୍ ଘଟଣା: ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା କାର୍ ଚାଳକ, ଗିରଫ ପରେ ଜେଲ ଗଲା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର