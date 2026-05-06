ମେ’ 15 ରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରବି ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଚାଷୀ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ କ୍ରୟ କମିଟି (DLPC) ବୈଠକ l ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : May 6, 2026 at 12:34 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା ମେ 15 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଚଳିତ ବର୍ଷର ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ କ୍ରୟ କମିଟି (DLPC) ବୈଠକ l
ରବି ଋତୁ ଧାନକିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ
ଏହି ବୈଠକରେ ଚାଷୀ ଓ ମିଲର ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଚଳିତ ରବି ଋତୁ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମେ 15 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 56 ଟି ମଣ୍ଡି ବା କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 19,813 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 14.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ’’ ।
ଖରା ଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ଭଳି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଧାନ ପରିବହନ ପାଇଁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ମିଲର ଓ ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଛି। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ।
ସେପଟେ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଧାନ କ୍ରୟ ସମୟରେ ଚାଷୀ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ l ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଟୋକନ୍ ଗୁଡିକ ଏକସଙ୍ଗେ ନ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସୁଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟୋକନ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରି ନଥିଲେ’’।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଟୋକନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଦୂର ନହେଲେ ପୁଣି ହୋଇପାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଆଗାମୀ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେବି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଓ ଧାନ କଟନି-ଛଟନିକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ହଇରାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଯେପରି ନଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଟୋକନ ଓ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଚାଷୀ ପୁଣି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ତେବେ ଚାଷୀ ସମାଜ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଚାଷ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଷୀ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ବଜାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିବା ଚାଷୀର ଧାନ ଯଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ସମାଜ ସତର୍କ ରହିଛି ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି’’ l
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଚାଷୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ବିଗତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଓଜନ କରି ପୁଣି ତାକୁ ମିଲକୁ ନେଉଥିଲା l ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନ କେବଳ ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ସେଠାରେ ଓଜନ କରି ଅନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ l ସେଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ’’ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର