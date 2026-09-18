EXPLAINER: ଜୀବନ ନେଉଛି DJ !; ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଜୀବିକା, ଶିଥିଳ ପଡୁଛି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କ'ଣ କହୁଛି ଆଇନ ?
ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଭସାଣିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବଜାଯାଉଥିବା ଡିଜେ (DJ) ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 18, 2026 at 8:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ଭସାଣି ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡିଜେ (DJ) ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି କମ୍ପେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ୍ । କେବଳ ପାର୍ବଣ ନୁହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାହ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦିରେ ମନଇଚ୍ଛା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୋଗୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଡିଜେର ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।
ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ଡିଜେ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ରହିଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି, ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରି ଡିଜେ ବଜାଇବା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ । ବିଶେଷକରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏକାଧିକ ପୂଜା ଭସାଣରେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଡିଜେ ଆଣିବା ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଉଛନ୍ତି । କେତେକ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡିଜେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ଡିଜେ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି । ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି । ୧୨୦ ଡେସିବେଲ୍ରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ । ଏବେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
"ଯେଉଁଠି ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ତାହାକୁ ଜବତ କରାଯାଉ"
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିରଞ୍ଜନ କାନୁନଗୋ କହିଛନ୍ତି, "କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଡିଜେ ବନ୍ଦ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଡିଜେ କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ବାଜୁ, ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି ନ ହେଉ । ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଏସପିମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯେଉଁଠି ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ତାହାକୁ ଜବତ କରାଯାଉ । ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ପଡି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଗଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ । ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଏସପିମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ଯାଇ ଚେକିଂ କରୁନାହିଁ । ଏଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର ।"
ଡିଜେର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ଜୀବିକା:
ଡିଜେର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ, ଏହାଦ୍ବାରା ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ବିଷମତା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି । କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ଡିଜେ ଯୋଗୁଁ ବାହାଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏବେ ଦେଶୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
"ଡିଜେ ଆମ ଜୀବିକା ଛଡାଇ ନେଇଛି"
ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନର ବାସିନ୍ଦା ବିପିନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ୩ରୁ ଅଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆଉ ଲୋଡୁନାହାନ୍ତି । ଡିଜେ ଆମ ବୃତ୍ତି ଛଡାଇ ନେଇଛି । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି କାରଣରୁ ଅଲଗା ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଖୋଜୁଛୁ ।"
ପରିବେଶ ତଦାରଖ ସେଲ୍ ବୈଠକରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ:
୨୦୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ଯକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ପରିବେଶ ତଦାରଖ ସେଲ୍ ବୈଠକରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ତତ୍କାଳୀନ ମେମ୍ଵର ସେକ୍ରେଟାରୀ କେ.ମୁରୁଗେସେନ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
"ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉ"
ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୂଜା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଇକ ଓ ଡିଜେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ଶବ୍ଦ ୮୫ ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ । ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ୧୩୦ ଡେସିବେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜେ ବାଜୁଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଏଭଳିକି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଦରକାର ।
ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ଟିକିଏ ସଜାଗ ରହୁଛି । କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛି । ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନର ପହଞ୍ଚ ନଥିବରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଇନକୁ ଲୋକମାନେ ଉଲଂଘନ କରନ୍ତି । ସେଠାରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡିଜେ ବାଜେ । ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଏ । ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଆମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଜାରି ରହୁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖସିରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ।"
ଆଇନ କ’ଣ କହୁଛି:
ପରିବେଶ (ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ, 1986 ଅନ୍ତର୍ଗତ ‘ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ (Regulation and Control) ନିୟମ, 2000' ଅନୁଯାୟୀ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ୪ଟି ଜୋନ୍ ଯଥା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ (Industrial area), କମର୍ସିଆଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଓ ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଦିନ ଓ ରାତି ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ଡେସିବେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିହେବ ସେନେଇ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ।
ସକାଳ ୬ରୁ ରାତି ୧୦ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ୧୦ରୁ ସକାଳ ୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ସମୟ ବୋଲି ସମୟସୀମା ଧରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ । ହେଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବାକୁ ନିୟମ ରହିଛି । ଏହି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉଲ୍ଲଘଂନକାରୀଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଜରିମନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଜରିମନା ଏବଂ ଜେଲଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
କଣ କହିଲେ ଡାକ୍ତର:
ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଗୁରୁଦତ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ବନୀକୁ ସହିପାରିବେ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିପଦ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥାଏ, ତାହା ଆହୁରି ବଢିଯାଏ । ହୃଦଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦଘାତ ହୁଏ । ହଠାତ୍ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଯାଏ । ବ୍ରେନ ଷ୍ଟୋକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁ ବୃକକରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ । ଵିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ।
ଡିଜେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ବେଆଇନ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ (High Court) ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଶବ୍ଦର ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ୍ ମାଲିକ ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
- ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଜବତ: ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆରଟିଓ (RTO) ମିଳିତ ଭାବେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମକୁ ସିଜ୍ (Seize) କରୁଛନ୍ତି ।
- ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାତିଲ: ବେଆଇନ ଭାବେ ମଡିଫାଏଡ୍ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଆରସି (Registration Certificate) ବାତିଲ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ।
- ଜରିମାନା ଓ ମାମଲା ଦାୟର: 'ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଉଡସ୍ପିକର ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟ' (Odisha Fire Works and Loudspeakers Regulation Act) ଅନୁଯାୟୀ ମାଲିକ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ଆୟୋଜକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି ।
- ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜୋରରେ ଡିଜେ ବାଜୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ । ତୁରନ୍ତ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 112 କୁ କଲ୍ କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ।
"ଜବତ ହେଉଛି ଡିଜେ ଗାଡି"
ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡିଜେ ଗାଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଉଛି । ଏସପିମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।"
ଡିଜେ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗର କିଛି ଘଟଣା
20 ଜୁନ 2026:
ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରମପୁରା ଗ୍ରାମରେ ବାହାଘର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ଡିଜେ ବାଜିବା ବେଳେ ଜଣେ ୪୭ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ମୃତା ଜଣକ ହେଲେ ଲୋଚନା ବାହୁକ । ସେ ହୃଦ୍ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କରିବାକୁ ଲୋଚନା କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଡିଜେ ଅପରେଟରଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
16 ଜୁନ 2026:
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପାଟଣା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ତିଗିରିଆ ବଜାର ଦେଇ ଏକ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଡିଜେ ବାଜୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଚାନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସେ ଘରୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମାରାତ୍ମକ ଡିଜେ ଶବ୍ଦର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ନୂଆପାଟଣା ଛକଠାରେ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ।
4 ନଭେମ୍ବର 2025:
ଡିଜେର ଅତ୍ୟଧୂକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବରିଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରଥ ଓରଫ୍ ବୁଟୁ (୭୧)ଙ୍କ ହୃଦ୍ଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଲକ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗାଁର ୩ଟି କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଡଙ୍ଗାଭସା ପାଇଁ ଡିଜେ ବଜାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମାତିଥିଲେ । ଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ବୁଲାଣିରେ ୩ଟି ଯାକ ଡିଜେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଡିଜେ ଶବ୍ଦରେ ଥରହର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଚେତ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।
9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025:
ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁରେ ଗଣେଶ ଭସାଣି ପାଇଁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗାଁର ଭବାନୀ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଙ୍କୀ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025:
ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନର ରୟତ କଲୋନୀରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ହୃଦଘାତରେ ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ସରୋଜ କୁମାର ଖରା, ସେ ରୟତ କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।
24 ଫେବୃଆରୀ 2024:
ରାଉରକେଲାରେ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ ଜଣେ ୫୦ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମନାଥ ବାରଭାୟା, ଯିଏ ଏକ ଚା ଦୋକାନର ମାଲିକ ଥିଲେ । ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଣେ ଡିଜେ ଦ୍ୱାରା ଜୋରରେ ସଂଗୀତ ବଜାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା ।
6 ଏପ୍ରିଲ 2023:
ଡିଜେର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ବରାହିପୁର ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୃତ ଯୁବକ ଥିଲେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ରାଜେଶ ସେଠୀ । ଚୈତି ପର୍ବ ଅବସରରେ ବୈଦେଇ ବାବା ମଠର ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ରାଜେଶ ନାଚୁଥିଲେ । ହଠାତ୍ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଡିଜେ ୟୁନିଟ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁ ରାଜେଶଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଭଷାଣୀରେ ବଜାଯାଉଥିବା ଡିଜେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିବା ଏବଂ ଜରିମାନା କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର