ଆଲୁଅର ପର୍ବରେ ଅନ୍ଧାର ଜୀବନ ! ଦୀପାବଳିରେ ପରିବାର ଲୋକକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାପାମାଆ
ପୁଅର ଅବହେଳା, ବୋହୂର ନିର୍ଯାତନା ଓ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କ ଧୋକାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 7, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 2:18 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଲୁହ ଓ କୋହର କାହାଣୀ.... ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକର ମାଳା, ଘରେ ଘରେ ଦୀପର ଆସର, ମିଠା ପିଠାର ମହକ ଆଉ ପରିବାର ସହ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ସବୁଠି ଖୁସିର ମାହୋଲ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋକର ପର୍ବରେ କିଛି ଜୀବନ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ। ଯେଉଁ ବାପାମାଆଙ୍କ ହାତ ଧରି ପିଲାମାନେ ଦିନେ ଚାଲିବା ଶିଖିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ବାପାମାଆଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ପୁଅ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଆଉ କାହାକୁ ବୋହୂର ନିର୍ଯାତନା ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ପର୍ବ ଆସିଲେ ମନେପଡ଼େ ପୁରୁଣା ଦିନ, ପରିବାରର ହସଖୁସି ଆଉ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ସମୟ। ଆଖିରେ ଲୁହ, ଛାତିରେ କୋହ ଏବଂ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଅଭିମାନକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଟୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଲୋକର ପର୍ବ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ଅନ୍ଧାରୀ ଜୀବନର କାହାଣୀ।
- ପର୍ବର ଖୁସି ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ବୃଦ୍ଧ ବାପାମାଆଙ୍କ କୋହ
ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଏକାଠି ହେବାର ପର୍ବ। ଘର ଅଗଣା ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେ। ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୀପ ଜାଳିବା, ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ମିଠା ପିଠାରେ ମହକିଉଠେ ଘର। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତି।
ହେଲେ ଏହି ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଛରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ, ସେହି ବାପାମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆଜି ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କଟୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଘରେ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ହସଖୁସିର ଆସର ଜମୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଘରର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବାପାମାଆ।
କାହାକୁ ପୁଅର ଅବହେଳା ତ ଆଉ କାହାକୁ ବୋହୂର ନିର୍ଯାତନା ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। କାହାର ନିଜ ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କାହାର ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା, ପରିବାର ସହ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ବୟସରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକମାଳା ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି।
ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ମନର କେଉଁ କୋଣରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ଅସୁମାରୀ ଦୁଃଖ। ପରିବାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତଧାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସେବକଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଥିଲା।
- ପାଳିତ ପୁଅ ହିଁ ଦେଲା ଧୋକା, ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ
ଅମୃତଧାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ସେତିକି ହୃଦୟବିଦାରକ। ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଆଶ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଜଣେ ପିଲାକୁ ପାଳିତ ପୁଅ ଭାବେ ରଖିଥିଲେ। ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖାଇଲେ, କଲେଜ ପଠାଇଲେ। ତା'ର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରାଇଦେଲେ। ଏପରିକି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ କିଣିଦେଇଥିଲେ। ଆଶା ଥିଲା, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେହି ପୁଅ ତାଙ୍କର ସାହାରା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେହି ପାଳିତ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଦେଲା।
ନିଜ ଦୁଃଖ ବଖାଣି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଳିତ ପୁଅ ଭାବେ ରଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଟଙ୍କାପଇସା ସବୁ ନେଇ ପଳାଇଗଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଲୋକ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି କିଛି କାମ ନକରି କେବଳ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ଥିଲି। କିଛି କରିପାରୁ ନଥିଲି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଅମୃତଧାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଆଣ୍ଠୁରେ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଅପରେସନ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ଚାଲିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଭଲରେ ଅଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯାହାକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋର ଆଶାବାଡ଼ି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଠକିଦେଲା। ତା'ର ବାହାଘର କରାଇଦେଲି, ଅଟୋ କିଣି ଦେଇଥିଲି ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ଭାବିଥିଲି, ସେ ନିଜେ ଚଳିବା ସହ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନକରି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ପଳାଇଗଲା। ପ୍ରାୟ ସାତ ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଲା, କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ତା'ପରେ ନିଜେ ବାହାଘର କରିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲି। ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ମନ୍ଦିରରେ ତା'ର ବାହାଘର କରାଇଦେଲି। ବାହାଘର ପରେ ସେ ବୋହୂକୁ ନେଇ, ଅଟୋ ସହ ମୋର ଅନେକ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇ ପଳାଇଗଲା।"
ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ଆଶ୍ରା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଯତ୍ନ ମିଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବେ ବି ରହିଛି।
- ଦୀପାବଳି ମନେପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସି ପାଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ
ପୁଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ଅବହେଳା ତଥା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା ଦଳେଇ। ଜୀବନର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ମନେପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖୁସି ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ସ୍ନେହଲତା କହିଛନ୍ତି, "ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ରଖିନାହିଁ। ଦୀପାବଳିରେ ଯାହା ହେଉଥିବ, ହେଉ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଦୁଇଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ଜଣେ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ବଡ଼ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିପାରେନି। ବୋହୂମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ରହିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ?"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ନା, ଆଉ ସେସବୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ସାନ ବୋହୂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସେ। ସାନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଚାଲିଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଦେଖା କରି ଯାଆନ୍ତି। ପୂଜାପର୍ବାଣିର କଥା ସବୁ ମନେପଡ଼େ। ରଜ, ଦୀପାବଳି, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସବୁ ମନେପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ବୁଝିବାକୁ କି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ।"
ପର୍ବପର୍ବାଣିର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଜା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଖୁସି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛନ୍ତି ସେ।
- ଅତୀତର ଅନ୍ଧକାର ଭୁଲାଇବାକୁ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରୟାସ
ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅମୃତଧାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର। କେବଳ ଖାଇବା, ରହିବା ଓ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଖୁସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଡକ୍ଟର ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚା'-ବିସ୍କୁଟ ଦିଆଯାଏ। ପରେ ଜଳଖିଆ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କ୍ୟାରମ୍, ତାସ୍, ଲୁଡୋ ଭଳି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଅତୀତକୁ ଭୁଲାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଭରିଦେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେହି ପୁରୁଣା ଦୁଃଖ ଓ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ମୃତି ରହିଯାଇଛି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅତୀତ କଥା ମନେ ପକାଇଦିଏ।"
ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ମଧ୍ୟ ବାପାମାଆ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ବାପାମାଆ ଭାବି ଚଳୁଛୁ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେବା କରୁଛୁ। ବିଶେଷକରି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇଥାଉ। ଏହି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ହଜିଯାଇଥିବା ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ହିଁ ଆମର ଖୁସି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ।"
- ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେବକ
ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିବା ସେବକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା କେବଳ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାବନାର ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପ୍ରଭାତ ଏଠାରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।
ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମାଆ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ନିଜ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେନି। କାରଣ ମୁଁ ମୋ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗେ, ମୋ ବାପାମାଆ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସି, କାରଣ ମୁଁ ବାପାମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଏହି ସେବାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଏ।"
- ଦୀପ ଜଳୁ, ମନର ଅନ୍ଧାର ବି ଦୂର ହେଉ
ଦୀପାବଳି କେବଳ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଓ ମାନବିକତାର ଆଲୋକ ଜାଳିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବସର। ଯେଉଁ ବାପାମାଆ ନିଜର ସବୁ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବା କେତେଦୂର ଠିକ୍? ଆଶ୍ରମରେ ଖାଇବା, ରହିବା ଓ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାରର ସ୍ନେହ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ହସ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ?
ଏହି ଦୀପାବଳିରେ ଘର ଅଗଣାରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ବାପାମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଫୁଟାଇବା। କାରଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋକ ହେଉଛି ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଓ ଆପଣାପଣ। ଏମିତି କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଦୀପାବଳିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ହେବ ନିଜ ପରିବାରର ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଟିକିଏ ସମୟ ଓ ଟିକିଏ ସ୍ନେହ। ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଉ, ଏହା ହିଁ ହେଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରୋଜଗାରରୁ ସମାଜସେବା: ଅସହାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛି ସୋରର ‘ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେବା ପରିବାର’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର