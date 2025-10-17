ETV Bharat / state

ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କଣ ରହିଛି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ? ଜାଣନ୍ତୁ

ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଆଣିପାରେ ଦୁଃଖ । ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ।

File photo of firecrackers being burst during Diwali
File photo of firecrackers being burst during Diwali (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 5:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଖୁସିର ପର୍ବ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବାଣଫୁଟା ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯଦି କେହି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଆହତ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପଅଧିକ୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ଦିନରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାଜୁଆଲିଟି ସହ ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେହି ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ ରୁମରେ ୬ରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ବେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ୩ଟି ସିଫ୍ଟରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ । ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ । ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ ସଜାଗ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଡାକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବେଡ୍‌ ସହ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ।"



ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆଲର୍ଟ:

capital hospital Deputy Superintendent Dhananjay Das (ETV Bharat Odisha)

ସେ କହିଛନ୍ତି," ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ମେଡିସିନ, ସର୍ଜରୀ, ଆଖି, ଚର୍ମ ଓ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୬ଟି ବେଡ୍ ରଖାଯାଇଛି । ଅତିରିକ୍ତ ନର୍ସ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।"

ଦୀପାବଳିରେ କଣ କରିବେ:

ଦୀପାବଳିରେ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । କାରଣ ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ପାଖରେ ପାଣି ଏବଂ ବାଲି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସୂତା କପଡା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଉପଅଧିକ୍ଷକ। କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲୀରୁ ଅଧିକ ବାଣଫୁଟା ଜନିତ ରୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାଣ ପଡି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପୋଡିଯାଏ ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅବହେଳା ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

