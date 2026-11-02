ଚିନ୍ତାରେ ଖୋରଧା ଦେଉଳିର ପାରମ୍ପରିକ କୁମ୍ଭକାର, ଦାନା ମାରୁଛି ମେସିନ୍ ତିଆରି ଦୀପ !
Khordha Earthen Deepa: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ଗାଁର କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ମେସିନ୍ ତିଆରି ଦୀପ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା
Published : November 2, 2026 at 6:00 PM IST
ଖୋରଧା: ଆଧୁନିକ ଆଲୋକମାଳାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ମାଟି ଦୀପର ମହକ ଆଜି ବି ଫିକା ପଡ଼ିନି । ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ଗାଁ । ଦୀପାବଳି ଘଡି଼ ଆସୁଥିବାକୁ କାମରେ ଫୁରସତ ନାହିଁ । ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦୀପ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ଗାଁରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଟି କାରିଗରଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା । ହେଲେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ମେସିନ୍ ତିଆରି ଦୀପ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।
ଦେଉଳି ଗାଁର କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ କଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା:
ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ଆସିଥିବା ଦେଉଳି ଗାଁର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ମାଟି ଦୀପ । ମଟର ଚାଳିତ ଚକି ଘୁରିବା ସହ ଆକାର ନେଉଛି ମାଟି । କାରିଗରଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଆଲୋକର ଅନେକ ସମ୍ଭାର । ଜଣେ ଜଣେ କୁମ୍ଭକାର ଦୈନିକ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟବଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ୫୦ ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ଦୀପ ତିଆରି କରି ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସହରକୁ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ମହମବତୀ ଓ ଚାଇନା ଲିଚୁ ଲାଇଟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶା ଭିତରେ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା । କଲିକତା ଓ ଗୁଜରାଟରୁ ମେସିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ହାତ ତିଆରି ଦୀପର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।
'ସରକାର ଆମକୁ ଚାଁହୁ ନାହାନ୍ତି':
ଦୀପ ଗଢ଼ୁଥିବା କୁମ୍ଭକାର ବୈଷ୍ଣବ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ଏହି ଦୀପ ଗଢି ଆସୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୀପର ଚାହିଦା ବଢିଛି କିନ୍ତୁ କଲକାତା, ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସୁଥିବା ମେସିନ ଦୀପ ପାଇଁ ଆମ ହାତ ତିଆରି ଦୀପର ଚାହିଦା କମୁଛି । ସରକାର ଆମକୁ ଚାଁହୁ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ ।"
କୁମ୍ଭକାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଦୀପ ଆମ ବଜାରକୁ ମାଡି ଗଲାଣି । 50 ପଇସାରୁ 15 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରରେ ଆମେ ଦୀପ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ଭଲ ମାଟି ମିଳୁନି ସେତିକିରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଚଳୁଚୁ ।"
ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ଲାଭ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାଟି ଓ ଝାଟିର ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୀପର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ । ଫଳରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର । ମାଟିରେ ଦୀପ ଗଢ଼ି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଏହି କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି । ତେଣୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସହ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
'ଦେଶୀ ଦୀପର ଚାହିଦା ନାହିଁ':
ସେହିପରି କୁମ୍ଭକାର ଶୈଳବାଳା ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ହାତ ତିଆରି ଦୀପର ଚାହିଦା ସେମିତି ନାହିଁ । ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମେସିନ ଦୀପର ଚାହିଦା ଭଲ ଅଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ମେସିନ ଆଣି ପାରିବୁନାହିଁ । ମାଟି ଠୁ ଝାଟି ସବୁ କିଣା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲାଭ ଟିକେ କମୁଛି । ଖାଲିରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କାମ କରୁଛୁ ।"
ସେହିପରି ପବିତ୍ର କୁମାର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ତମାନ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା ଅଛି ମାଟି 2500 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛୁ । ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଆମ ଦୀପ ଖୋରଧା, ବୋଲଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମଣ୍ଡପରେ ନାରୀଶକ୍ତିର ଜୟଗାନ.. ବାହାରେ ଅପମାନ ! କାହା ପାଇଁ ପୂଜା, କାହିଁକି ଏ ବିରୋଧାଭାସ ?
ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର