ETV Bharat / state

ଚିନ୍ତାରେ ଖୋରଧା ଦେଉଳିର ପାରମ୍ପରିକ କୁମ୍ଭକାର, ଦାନା ମାରୁଛି ମେସିନ୍‌ ତିଆରି ଦୀପ !

Khordha Earthen Deepa: ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ଗାଁର କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ମେସିନ୍ ତିଆରି ଦୀପ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଗୋବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା

Diwali Rush in khordha Deuli Potters Village Demand for Earthen Diyas Rises But Machine Made Lamps Threaten Traditional Artisans
ଚିନ୍ତାରେ ଖୋରଧା ଦେଉଳିର ପାରମ୍ପରିକ କୁମ୍ଭକାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା: ଆଧୁନିକ ଆଲୋକମାଳାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ମାଟି ଦୀପର ମହକ ଆଜି ବି ଫିକା ପଡ଼ିନି । ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ଗାଁ । ଦୀପାବଳି ଘଡି଼ ଆସୁଥିବାକୁ କାମରେ ଫୁରସତ ନାହିଁ । ଦିନରାତି ଏକ କରି ଦୀପ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ଗାଁରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଟି କାରିଗରଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା । ହେଲେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ମେସିନ୍ ତିଆରି ଦୀପ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।

A woman is making a Diya
ଜଣେ ମହିଳା ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଦେଉଳି ଗାଁର କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ କଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା:

ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ଆସିଥିବା ଦେଉଳି ଗାଁର କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ମାଟି ଦୀପ । ମଟର ଚାଳିତ ଚକି ଘୁରିବା ସହ ଆକାର ନେଉଛି ମାଟି । କାରିଗରଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଆଲୋକର ଅନେକ ସମ୍ଭାର । ଜଣେ ଜଣେ କୁମ୍ଭକାର ଦୈନିକ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟବଡ଼ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ୫୦ ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ଦୀପ ତିଆରି କରି ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସହରକୁ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ।

A woman is making a Diya
ଜଣେ ମହିଳା ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ପୂର୍ବରୁ ମହମବତୀ ଓ ଚାଇନା ଲିଚୁ ଲାଇଟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ମାଟି ଦୀପ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶା ଭିତରେ ରହିଛି ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା । କଲିକତା ଓ ଗୁଜରାଟରୁ ମେସିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ହାତ ତିଆରି ଦୀପର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ।

'ସରକାର ଆମକୁ ଚାଁହୁ ନାହାନ୍ତି':

ଦୀପ ଗଢ଼ୁଥିବା କୁମ୍ଭକାର ବୈଷ୍ଣବ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ଏହି ଦୀପ ଗଢି ଆସୁଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୀପର ଚାହିଦା ବଢିଛି କିନ୍ତୁ କଲକାତା, ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସୁଥିବା ମେସିନ ଦୀପ ପାଇଁ ଆମ ହାତ ତିଆରି ଦୀପର ଚାହିଦା କମୁଛି । ସରକାର ଆମକୁ ଚାଁହୁ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ ।"

A potter is making earthen diya
ଜଣେ କୁମ୍ଭକାର ମାଟି ଦୀପ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭକାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଦୀପ ଆମ ବଜାରକୁ ମାଡି ଗଲାଣି । 50 ପଇସାରୁ 15 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରରେ ଆମେ ଦୀପ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ଭଲ ମାଟି ମିଳୁନି ସେତିକିରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ଚଳୁଚୁ ।"

The earthen diya has been dried in the sun Light
ମାଟି ଦୀପକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇଛି (ETV Bharat)

ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ଲାଭ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମାଟି ଓ ଝାଟିର ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦୀପର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ୁନାହିଁ । ଫଳରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର । ମାଟିରେ ଦୀପ ଗଢ଼ି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଏହି କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି । ତେଣୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ସହ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

A potter is making earthen diya
ଜଣେ କୁମ୍ଭକାର ମାଟି ଦୀପ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

'ଦେଶୀ ଦୀପର ଚାହିଦା ନାହିଁ':

ସେହିପରି କୁମ୍ଭକାର ଶୈଳବାଳା ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ହାତ ତିଆରି ଦୀପର ଚାହିଦା ସେମିତି ନାହିଁ । ବାହାର ରାଜ୍ୟର ମେସିନ ଦୀପର ଚାହିଦା ଭଲ ଅଛି । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ମେସିନ ଆଣି ପାରିବୁନାହିଁ । ମାଟି ଠୁ ଝାଟି ସବୁ କିଣା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲାଭ ଟିକେ କମୁଛି । ଖାଲିରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି କାମ କରୁଛୁ ।"

A potter is making earthen diya
ଜଣେ କୁମ୍ଭକାର ମାଟି ଦୀପ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ସେହିପରି ପବିତ୍ର କୁମାର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ତମାନ ମାଟି ଦୀପର ଚାହିଦା ଅଛି ମାଟି 2500 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛୁ । ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଆମ ଦୀପ ଖୋରଧା, ବୋଲଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମଣ୍ଡପରେ ନାରୀଶକ୍ତିର ଜୟଗାନ.. ବାହାରେ ଅପମାନ ! କାହା ପାଇଁ ପୂଜା, କାହିଁକି ଏ ବିରୋଧାଭାସ ?

ବନ୍ୟା ବୁଡ଼ାଇଲା ବେପାର..ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ, ମିଳୁନି ଚିକିଟା ମାଟି; ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବା ଚିନ୍ତାରେ କାରିଗର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

KHORDHA DEULI POTTERS VILLAGE
KHURDA POTTERS EARTHEN DIYAS
ଖୋରଧା ଦେଉଳି କୁମ୍ଭକାର ଗାଁ
ଖୋରଧା ମାଟି ଦୀପ
TRADITIONAL POTTERY IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.