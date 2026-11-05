ବାଣ ବଜାରରେ ଦୀପାବଳି ଧମାକା; ନୂଆ ଭେରାଇଟି ସାଙ୍ଗକୁ 15% ବଢ଼ିଲା ଦର, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବ୍ୟାଟ୍-ବଲ୍ ବାଣ
ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି । ବାଣ ଦୋକାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସହ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 5, 2026 at 8:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଣ ବଜାରରେ ଦୀପାବଳି ଧମାକା । ବଜାରକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ବାଣ । ଦର ଚଢା, କିିନ୍ତୁ ମନ ବୁଝୁନି । 15% ବଢ଼ିଲା ଦର । ତଥାପି ନ କିଣି ରହି ହେଉନି ।
ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ବାଣ ବଜାର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଅନେକ ନୂଆ ଭେରାଇଟ ବାଣ । ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍-ବଲ୍ ଭଳି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ବାଣର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଛି । ନୂଆ ଭେରାଇଟି ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିଛି ବାଣର ଦାମ । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ।
ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବି ଜମୁଛି ବେପାର
ଦୀପାବଳୀକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ବାଣ ବଜାର। ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବାଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାବେଳେ, ପାଗରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଖୋଲିଛି ଦୋକାନ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜାରକୁ ନୂଆ ଆସିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍-ବଲ୍ ବାଣ । ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଏହି ବାଣ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ । ତେବେ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଦାମ୍ । ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ଦରରେ ୧୫ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ବାଣ ଦୋକାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସହ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ।
ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବାଣ ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଦର ଭିନ୍ନ ରହିଛି । ଏଥର ବଜାରରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଣ ସହ ଅନେକ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଲାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପିକକ୍, ଟ୍ରି, ବଟରଫ୍ଲାଏ ଭଳି ନୂଆ ଭେରାଇଟି ସାଙ୍ଗକୁ ଚକ୍ରୀ, କୁମ୍ପି ଓ ଫୁଲଝରିର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଟ ବଲ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣ ସାଜୁଛି ।'
ଏପଟେ ଗ୍ରାହକ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଜ୍ଞା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ । ଅଧିକ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ବାଣ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବାଣ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଯେଉଁ ବାଣରେ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ ।' ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହିତ ଆଲୋକ ଓ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ।
ଏପଟେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥିବା ବାଣ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । କେଉଁ ଭଳି ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଣ, ନିରୀ ଷ୍ଟିକର ଥିବା ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ବାଣ ଦୋକାନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି, ବାଲି ଓ ଅଗ୍ନ ନିର୍ବାପକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାଣର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି । ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଅନୁମୋଦିତ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ଫୁଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବାଣ କିଣିବା ସମୟରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ CSIR-NEERIର ସବୁଜ ଲୋଗୋ ଓ QR କୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଅନୁମୋଦିତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଣରେ ବେରିୟମ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବସ୍ତି, ଦୋକାନ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ରାସ୍ତା ଓ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ନଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବାଣର ଧୂଆଁ ଓ ଶବ୍ଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆତସବାଜି ଓ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ଆଇନ, ୧୯୫୮ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବିନିୟମ) ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୦୦ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବକାସି 'ଜଟଣୀ'ରେ ଦମଦାର ବାଣ ବେପାର; ସବୁଜ ବାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଷବିତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଳିବେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦୀପାବଳି; ବାଣ-ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ଥାନ ନେବ ମାଟି ଦୀପ ଓ ସବୁଜ ଉପହାର